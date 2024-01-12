https://ria.ru/20240112/udaltsov-1920978599.html

Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма

Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 12.01.2024

Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы арестовал лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:15

2024-01-12T16:15

2024-01-12T16:15

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москва

сергей удальцов

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Удальцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля", - огласила решение судья Евгения Николаева. Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, заявившего, что обосновывающие арест документы составляют охраняемую законом тайну. Публику допустили к самому началу слушания и оглашению итогового решения. За этот короткий период Удальцов успел рассказать журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Процесс не посетила супруга обвиняемого и депутат Госдумы РФ от КПРФ Анастасия Удальцова, у здания или внутри суда не были замечены и его сторонники, так что внушительному количеству правоохранителей пришлось мерзнуть на улице впустую. Когда конвой заводил Удальцова в зал заседаний, затерявшийся в гурьбе журналистов соратник "Левого фронта" прокричал несколько безобидных поддерживающих лозунгов - и был изгнан с этажа в направлении полицейских. Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Как заявляла защита мужчины, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.

https://ria.ru/20231212/kagarlitskiy-1915285912.html

https://ria.ru/20231123/opravdanie-1911250066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, сергей удальцов