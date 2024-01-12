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СМИ: старшина ВСУ под Николаевом убил командира и покончил с собой - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 12.01.2024 (обновлено: 16:45 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920973018.html
СМИ: старшина ВСУ под Николаевом убил командира и покончил с собой
СМИ: старшина ВСУ под Николаевом убил командира и покончил с собой - РИА Новости, 12.01.2024
СМИ: старшина ВСУ под Николаевом убил командира и покончил с собой
Украинский солдат в Николаевской области убил замкомандира роты, после чего покончил с собой, сообщило местное издание "Никвести". РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:58
2024-01-12T16:45
специальная военная операция на украине
николаевская область
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинский солдат в Николаевской области убил замкомандира роты, после чего покончил с собой, сообщило местное издание "Никвести"."В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты", — говорится в публикации.Сообщается, что инцидент произошел вечером 7 января около 21:00. По информации СМИ, нападавший служил в звании старшины. Информацию о произошедшем подтвердил журналистам руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клёпов. О причинах инцидента пока не сообщается, идет расследование.
https://ria.ru/20231201/rasstrel-1913056895.html
николаевская область
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николаевская область, в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: старшина ВСУ под Николаевом убил командира и покончил с собой

"Никвести": старшина ВСУ под Николаевом расстрелял замкомроты и покончил с собой

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинский солдат в Николаевской области убил замкомандира роты, после чего покончил с собой, сообщило местное издание "Никвести".
«
"В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты", — говорится в публикации.
Сообщается, что инцидент произошел вечером 7 января около 21:00. По информации СМИ, нападавший служил в звании старшины.
Информацию о произошедшем подтвердил журналистам руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клёпов. О причинах инцидента пока не сообщается, идет расследование.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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