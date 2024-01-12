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СМИ: старшина ВСУ под Николаевом убил командира и покончил с собой

СМИ: старшина ВСУ под Николаевом убил командира и покончил с собой - РИА Новости, 12.01.2024

СМИ: старшина ВСУ под Николаевом убил командира и покончил с собой

Украинский солдат в Николаевской области убил замкомандира роты, после чего покончил с собой, сообщило местное издание "Никвести". РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:58

2024-01-12T15:58

2024-01-12T16:45

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинский солдат в Николаевской области убил замкомандира роты, после чего покончил с собой, сообщило местное издание "Никвести"."В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты", — говорится в публикации.Сообщается, что инцидент произошел вечером 7 января около 21:00. По информации СМИ, нападавший служил в звании старшины. Информацию о произошедшем подтвердил журналистам руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клёпов. О причинах инцидента пока не сообщается, идет расследование.

https://ria.ru/20231201/rasstrel-1913056895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николаевская область, в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр