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СМИ: старшина ВСУ под Николаевом убил командира и покончил с собой
СМИ: старшина ВСУ под Николаевом убил командира и покончил с собой - РИА Новости, 12.01.2024
СМИ: старшина ВСУ под Николаевом убил командира и покончил с собой
Украинский солдат в Николаевской области убил замкомандира роты, после чего покончил с собой, сообщило местное издание "Никвести". РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:58
2024-01-12T15:58
2024-01-12T16:45
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинский солдат в Николаевской области убил замкомандира роты, после чего покончил с собой, сообщило местное издание "Никвести"."В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты", — говорится в публикации.Сообщается, что инцидент произошел вечером 7 января около 21:00. По информации СМИ, нападавший служил в звании старшины. Информацию о произошедшем подтвердил журналистам руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клёпов. О причинах инцидента пока не сообщается, идет расследование.
https://ria.ru/20231201/rasstrel-1913056895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: старшина ВСУ под Николаевом убил командира и покончил с собой
"Никвести": старшина ВСУ под Николаевом расстрелял замкомроты и покончил с собой
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинский солдат в Николаевской области убил замкомандира роты, после чего покончил с собой, сообщило местное издание "Никвести".
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"В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты", — говорится в публикации.
Сообщается, что инцидент произошел вечером 7 января около 21:00. По информации СМИ, нападавший служил в звании старшины.
Информацию о произошедшем подтвердил журналистам руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клёпов. О причинах инцидента пока не сообщается, идет расследование.
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