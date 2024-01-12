https://ria.ru/20240112/tsentry-1921045266.html

Белоруссия планирует создать в России восемь центров продажи техники

Белоруссия планирует создать в России восемь центров продажи техники - РИА Новости, 12.01.2024

Белоруссия планирует создать в России восемь центров продажи техники

Белоруссия работает над созданием восьми мультибрендовых центров продажи и сервисного обслуживания белорусской техники в России, сообщил посол республики в РФ... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:48

2024-01-12T19:48

2024-01-12T19:48

парламентское собрание союза беларуси и россии

экономика

технологии

россия

белоруссия

кемеровская область

минский автомобильный завод

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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Белоруссия работает над созданием восьми мультибрендовых центров продажи и сервисного обслуживания белорусской техники в России, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой. "Мы выработали программу строительства первых восьми мультибрендовых центров. Уже идет активная работа по их созданию", - приводит в пятницу слова дипломата агентство Sputnik Беларусь.Он пояснил, что "какая-то крупная (белорусская – ред.) компания будет агрегатором - МТЗ, БЕЛАЗ либо МАЗ". "Он будет полностью контролировать всю систему продаж белорусской техники и отвечать за финансовые результаты выполнения показателей по экспорту", - сообщил Крутой. Дипломат отметил, что в ближайшее время в Кемеровской области планируется ознакомиться с работой мультибрендового центра БЕЛАЗа. "Также БЕЛАЗ взял на себя обязательства помимо техники обеспечивать продажу всех запчастей для машин и механизмов других производителей", - добавил посол. "В 2023 году одной из важнейших тем была трансформация товаропроводящей сети, а также создание субъектов ТПС на территории России, в первую очередь с белорусским капиталом. Президент об этом говорил дважды … С учетом важности, значимости и масштабности экспортных поставок предприятий минпрома данному ведомству предстоит самая большая и серьезная работа. Мы с директорами предприятий, министром, курирующим вице-премьером сейчас этим занимаемся", - сказал дипломат. В частности, по его словам, на российском рынке заметно выросли поставки автомобилей белорусско-китайского завода "Белджи". "Товаропроводящая сеть предприятия показывает: если ты сам вкладываешь в развитие своего ТПС, проводишь аттестацию дилерских, дистрибьюторских структур и центров, держишь это все под своим личным контролем, то эффективность от этого очень высокая. Оставлять маржу посредническим структурам мы на сегодняшний день в условиях мобилизационной экономики и борьбы с санкциями не имеем никакого права", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20240112/nabiullina-1920993872.html

https://ria.ru/20240112/stroyobekty-1920925277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, белоруссия, кемеровская область, минский автомобильный завод