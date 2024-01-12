Белоруссия планирует создать в России восемь центров продажи техники
Крутой: Белоруссия создаст в России 8 мультибрендовых центров продажи техники
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Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Белоруссия работает над созданием восьми мультибрендовых центров продажи и сервисного обслуживания белорусской техники в России, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
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"Мы выработали программу строительства первых восьми мультибрендовых центров. Уже идет активная работа по их созданию", - приводит в пятницу слова дипломата агентство Sputnik Беларусь.
Он пояснил, что "какая-то крупная (белорусская – ред.) компания будет агрегатором - МТЗ, БЕЛАЗ либо МАЗ". "Он будет полностью контролировать всю систему продаж белорусской техники и отвечать за финансовые результаты выполнения показателей по экспорту", - сообщил Крутой.
Дипломат отметил, что в ближайшее время в Кемеровской области планируется ознакомиться с работой мультибрендового центра БЕЛАЗа. "Также БЕЛАЗ взял на себя обязательства помимо техники обеспечивать продажу всех запчастей для машин и механизмов других производителей", - добавил посол.
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"В 2023 году одной из важнейших тем была трансформация товаропроводящей сети, а также создание субъектов ТПС на территории России, в первую очередь с белорусским капиталом. Президент об этом говорил дважды … С учетом важности, значимости и масштабности экспортных поставок предприятий минпрома данному ведомству предстоит самая большая и серьезная работа. Мы с директорами предприятий, министром, курирующим вице-премьером сейчас этим занимаемся", - сказал дипломат.
В частности, по его словам, на российском рынке заметно выросли поставки автомобилей белорусско-китайского завода "Белджи". "Товаропроводящая сеть предприятия показывает: если ты сам вкладываешь в развитие своего ТПС, проводишь аттестацию дилерских, дистрибьюторских структур и центров, держишь это все под своим личным контролем, то эффективность от этого очень высокая. Оставлять маржу посредническим структурам мы на сегодняшний день в условиях мобилизационной экономики и борьбы с санкциями не имеем никакого права", - подчеркнул посол.