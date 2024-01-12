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Белоруссия планирует создать в России восемь центров продажи техники - РИА Новости, 12.01.2024
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19:48 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/tsentry-1921045266.html
Белоруссия планирует создать в России восемь центров продажи техники
Белоруссия планирует создать в России восемь центров продажи техники - РИА Новости, 12.01.2024
Белоруссия планирует создать в России восемь центров продажи техники
Белоруссия работает над созданием восьми мультибрендовых центров продажи и сервисного обслуживания белорусской техники в России, сообщил посол республики в РФ... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:48
2024-01-12T19:48
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
технологии
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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Белоруссия работает над созданием восьми мультибрендовых центров продажи и сервисного обслуживания белорусской техники в России, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой. &quot;Мы выработали программу строительства первых восьми мультибрендовых центров. Уже идет активная работа по их созданию&quot;, - приводит в пятницу слова дипломата агентство Sputnik Беларусь.Он пояснил, что "какая-то крупная (белорусская – ред.) компания будет агрегатором - МТЗ, БЕЛАЗ либо МАЗ". "Он будет полностью контролировать всю систему продаж белорусской техники и отвечать за финансовые результаты выполнения показателей по экспорту", - сообщил Крутой. Дипломат отметил, что в ближайшее время в Кемеровской области планируется ознакомиться с работой мультибрендового центра БЕЛАЗа. "Также БЕЛАЗ взял на себя обязательства помимо техники обеспечивать продажу всех запчастей для машин и механизмов других производителей", - добавил посол. "В 2023 году одной из важнейших тем была трансформация товаропроводящей сети, а также создание субъектов ТПС на территории России, в первую очередь с белорусским капиталом. Президент об этом говорил дважды … С учетом важности, значимости и масштабности экспортных поставок предприятий минпрома данному ведомству предстоит самая большая и серьезная работа. Мы с директорами предприятий, министром, курирующим вице-премьером сейчас этим занимаемся", - сказал дипломат. В частности, по его словам, на российском рынке заметно выросли поставки автомобилей белорусско-китайского завода "Белджи". "Товаропроводящая сеть предприятия показывает: если ты сам вкладываешь в развитие своего ТПС, проводишь аттестацию дилерских, дистрибьюторских структур и центров, держишь это все под своим личным контролем, то эффективность от этого очень высокая. Оставлять маржу посредническим структурам мы на сегодняшний день в условиях мобилизационной экономики и борьбы с санкциями не имеем никакого права", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20240112/nabiullina-1920993872.html
https://ria.ru/20240112/stroyobekty-1920925277.html
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экономика, технологии, россия, белоруссия, кемеровская область, минский автомобильный завод
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Технологии, Россия, Белоруссия, Кемеровская область, Минский автомобильный завод
Белоруссия планирует создать в России восемь центров продажи техники

Крутой: Белоруссия создаст в России 8 мультибрендовых центров продажи техники

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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Белоруссия работает над созданием восьми мультибрендовых центров продажи и сервисного обслуживания белорусской техники в России, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
«

"Мы выработали программу строительства первых восьми мультибрендовых центров. Уже идет активная работа по их созданию", - приводит в пятницу слова дипломата агентство Sputnik Беларусь.

Он пояснил, что "какая-то крупная (белорусская – ред.) компания будет агрегатором - МТЗ, БЕЛАЗ либо МАЗ". "Он будет полностью контролировать всю систему продаж белорусской техники и отвечать за финансовые результаты выполнения показателей по экспорту", - сообщил Крутой.
Дипломат отметил, что в ближайшее время в Кемеровской области планируется ознакомиться с работой мультибрендового центра БЕЛАЗа. "Также БЕЛАЗ взял на себя обязательства помимо техники обеспечивать продажу всех запчастей для машин и механизмов других производителей", - добавил посол.
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"В 2023 году одной из важнейших тем была трансформация товаропроводящей сети, а также создание субъектов ТПС на территории России, в первую очередь с белорусским капиталом. Президент об этом говорил дважды … С учетом важности, значимости и масштабности экспортных поставок предприятий минпрома данному ведомству предстоит самая большая и серьезная работа. Мы с директорами предприятий, министром, курирующим вице-премьером сейчас этим занимаемся", - сказал дипломат.
В частности, по его словам, на российском рынке заметно выросли поставки автомобилей белорусско-китайского завода "Белджи". "Товаропроводящая сеть предприятия показывает: если ты сам вкладываешь в развитие своего ТПС, проводишь аттестацию дилерских, дистрибьюторских структур и центров, держишь это все под своим личным контролем, то эффективность от этого очень высокая. Оставлять маржу посредническим структурам мы на сегодняшний день в условиях мобилизационной экономики и борьбы с санкциями не имеем никакого права", - подчеркнул посол.
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