https://ria.ru/20240112/trevoga-1921070743.html
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2024
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T23:11
2024-01-12T23:11
2024-01-12T23:22
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.Как уточняется, сигналы в этих регионах прозвучали практически одновременно — в 22:31 мск. Кроме того, по данным Житомирской администрации, в городе обесточена 21 трансформаторная подстанция. Мэр Сергей Сухомлин призвал сограждан экономить электроэнергию. Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины, в центре Житомира нет света