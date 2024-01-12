https://ria.ru/20240112/trevoga-1921070743.html

В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2024

В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T23:11

2024-01-12T23:11

2024-01-12T23:22

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.Как уточняется, сигналы в этих регионах прозвучали практически одновременно — в 22:31 мск. Кроме того, по данным Житомирской администрации, в городе обесточена 21 трансформаторная подстанция. Мэр Сергей Сухомлин призвал сограждан экономить электроэнергию. Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, сумская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины