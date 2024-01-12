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В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 12.01.2024 (обновлено: 23:22 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/trevoga-1921070743.html
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2024
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T23:11
2024-01-12T23:22
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.Как уточняется, сигналы в этих регионах прозвучали практически одновременно — в 22:31 мск. Кроме того, по данным Житомирской администрации, в городе обесточена 21 трансформаторная подстанция. Мэр Сергей Сухомлин призвал сограждан экономить электроэнергию. Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины, в центре Житомира нет света

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" на Украине
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие на Украине - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.
Как уточняется, сигналы в этих регионах прозвучали практически одновременно — в 22:31 мск.
Кроме того, по данным Житомирской администрации, в городе обесточена 21 трансформаторная подстанция. Мэр Сергей Сухомлин призвал сограждан экономить электроэнергию.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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