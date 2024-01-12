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"Десятки тысяч". Американский генерал выдвинул Киеву жестокое требование - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 12.01.2024 (обновлено: 11:19 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/trebovanie-1920846985.html
"Десятки тысяч". Американский генерал выдвинул Киеву жестокое требование
"Десятки тысяч". Американский генерал выдвинул Киеву жестокое требование - РИА Новости, 12.01.2024
"Десятки тысяч". Американский генерал выдвинул Киеву жестокое требование
Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:50
2024-01-12T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
бен ходжес
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу ProUA.&quot;Думаю, на самом деле на Украине есть достаточно людей, но не провели хорошую кампанию по мобилизации и рекрутингу. &lt;...&gt; Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и &lt;...&gt; молодых женщин&quot;, — считает отставной военный.Ходжес отметил, что женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в ВСУ. Например, в большинстве западных армий военнослужащие женского пола привлекаются к службе в танковых войсках, в артиллерии и в качестве инженеров.Кроме того, Украина могла бы активнее требовать выдачи мужчин, уехавших за границу, настоял генерал."Я знаю, что есть десятки тысяч молодых украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в Германии, Польше, Румынии. &lt;...&gt; Почему они не дома? Думаю, это то, что должно решить правительство", — предложил Ходжес.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.
https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920754428.html
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в мире, украина, сша, бен ходжес, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Бен Ходжес, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Десятки тысяч". Американский генерал выдвинул Киеву жестокое требование

Генерал Бен Ходжес потребовал от Киева мобилизовать женщин

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЭкс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес
Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу ProUA.
«

"Думаю, на самом деле на Украине есть достаточно людей, но не провели хорошую кампанию по мобилизации и рекрутингу. <...> Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и <...> молодых женщин", — считает отставной военный.

Ходжес отметил, что женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в ВСУ. Например, в большинстве западных армий военнослужащие женского пола привлекаются к службе в танковых войсках, в артиллерии и в качестве инженеров.
Кроме того, Украина могла бы активнее требовать выдачи мужчин, уехавших за границу, настоял генерал.
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Вчера, 15:56
"Я знаю, что есть десятки тысяч молодых украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в Германии, Польше, Румынии. <...> Почему они не дома? Думаю, это то, что должно решить правительство", — предложил Ходжес.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАБен ХоджесВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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