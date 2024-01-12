https://ria.ru/20240112/trebovanie-1920846985.html

"Десятки тысяч". Американский генерал выдвинул Киеву жестокое требование

"Десятки тысяч". Американский генерал выдвинул Киеву жестокое требование - РИА Новости, 12.01.2024

"Десятки тысяч". Американский генерал выдвинул Киеву жестокое требование

Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T05:50

2024-01-12T05:50

2024-01-12T11:19

специальная военная операция на украине

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верховная рада украины

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу ProUA."Думаю, на самом деле на Украине есть достаточно людей, но не провели хорошую кампанию по мобилизации и рекрутингу. <...> Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и <...> молодых женщин", — считает отставной военный.Ходжес отметил, что женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в ВСУ. Например, в большинстве западных армий военнослужащие женского пола привлекаются к службе в танковых войсках, в артиллерии и в качестве инженеров.Кроме того, Украина могла бы активнее требовать выдачи мужчин, уехавших за границу, настоял генерал."Я знаю, что есть десятки тысяч молодых украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в Германии, Польше, Румынии. <...> Почему они не дома? Думаю, это то, что должно решить правительство", — предложил Ходжес.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920754428.html

https://ria.ru/20240110/vsu-1920478407.html

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в мире, украина, сша, бен ходжес, вооруженные силы украины, верховная рада украины