https://ria.ru/20240112/transport-1920972271.html
Работникам транспортной безопасности дадут право подавлять БПЛА
Работникам транспортной безопасности дадут право подавлять БПЛА - РИА Новости, 12.01.2024
Работникам транспортной безопасности дадут право подавлять БПЛА
Работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять БПЛА для защиты транспортной инфраструктуры, где установлены зоны безопасности, следует из... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:51
2024-01-12T15:51
2024-01-12T15:51
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять БПЛА для защиты транспортной инфраструктуры, где установлены зоны безопасности, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об обеспечении безопасности полетов в гражданской авиации. "Б) дополнить частью 82 следующего содержания: "82. Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", - сказано в тексте поправок. Отмечается, что порядок принятия решений о подавлении БПЛА должны быть отдельно разработаны Минтрансом совместно с ФСБ.
https://ria.ru/20231230/ataka-1919103695.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Работникам транспортной безопасности дадут право подавлять БПЛА
Работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять беспилотники
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять БПЛА для защиты транспортной инфраструктуры, где установлены зоны безопасности, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об обеспечении безопасности полетов в гражданской авиации.
"Б) дополнить частью 82 следующего содержания: "82. Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", - сказано в тексте поправок.
Отмечается, что порядок принятия решений о подавлении БПЛА должны быть отдельно разработаны Минтрансом совместно с ФСБ
.
Развожаев рассказал подробности отражения атаки надводного беспилотника ВСУ