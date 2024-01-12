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Работникам транспортной безопасности дадут право подавлять БПЛА - РИА Новости, 12.01.2024
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15:51 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/transport-1920972271.html
Работникам транспортной безопасности дадут право подавлять БПЛА
Работникам транспортной безопасности дадут право подавлять БПЛА - РИА Новости, 12.01.2024
Работникам транспортной безопасности дадут право подавлять БПЛА
Работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять БПЛА для защиты транспортной инфраструктуры, где установлены зоны безопасности, следует из... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:51
2024-01-12T15:51
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять БПЛА для защиты транспортной инфраструктуры, где установлены зоны безопасности, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об обеспечении безопасности полетов в гражданской авиации. "Б) дополнить частью 82 следующего содержания: "82. Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", - сказано в тексте поправок. Отмечается, что порядок принятия решений о подавлении БПЛА должны быть отдельно разработаны Минтрансом совместно с ФСБ.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Работникам транспортной безопасности дадут право подавлять БПЛА

Работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять беспилотники

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять БПЛА для защиты транспортной инфраструктуры, где установлены зоны безопасности, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об обеспечении безопасности полетов в гражданской авиации.
"Б) дополнить частью 82 следующего содержания: "82. Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", - сказано в тексте поправок.
Отмечается, что порядок принятия решений о подавлении БПЛА должны быть отдельно разработаны Минтрансом совместно с ФСБ.
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