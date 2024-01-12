https://ria.ru/20240112/transport-1920972271.html

Работникам транспортной безопасности дадут право подавлять БПЛА

Работникам транспортной безопасности дадут право подавлять БПЛА - РИА Новости, 12.01.2024

Работникам транспортной безопасности дадут право подавлять БПЛА

Работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять БПЛА для защиты транспортной инфраструктуры, где установлены зоны безопасности, следует из... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:51

2024-01-12T15:51

2024-01-12T15:51

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работники транспортной безопасности будут иметь право подавлять БПЛА для защиты транспортной инфраструктуры, где установлены зоны безопасности, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об обеспечении безопасности полетов в гражданской авиации. "Б) дополнить частью 82 следующего содержания: "82. Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", - сказано в тексте поправок. Отмечается, что порядок принятия решений о подавлении БПЛА должны быть отдельно разработаны Минтрансом совместно с ФСБ.

https://ria.ru/20231230/ataka-1919103695.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность