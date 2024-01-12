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Трамп выступил с заключительным словом в суде, вопреки запрету - РИА Новости, 12.01.2024
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00:46 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/tramp-1920832867.html
Трамп выступил с заключительным словом в суде, вопреки запрету
Трамп выступил с заключительным словом в суде, вопреки запрету - РИА Новости, 12.01.2024
Трамп выступил с заключительным словом в суде, вопреки запрету
Экс-президент Трамп заявил о своей невиновности и выступил с претензиями к суду и прокурорам в последнем слове по делу об организации мошеннической схемы,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T00:46
2024-01-12T00:46
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Экс-президент Трамп заявил о своей невиновности и выступил с претензиями к суду и прокурорам в последнем слове по делу об организации мошеннической схемы, передает CNN.Трамп проигнорировал запрет судьи затрагивать тему политики, назвав происходящее "охотой на ведьм"."То, что здесь произошло, — это мошенничество по отношению ко мне. Они хотят убедиться, что я не выиграю снова, и это частично вмешательство в выборы", — возмутился политик.Как отмечает CNN, судья Артур Энгорон прервал Трампа примерно спустя пять минут."Ваша честь, я не сделал ничего плохого. Они должны заплатить мне за то, через что нам пришлось пройти. Что они сделали с моей репутацией и всем остальным", — сказал республиканец в заключение.Ранее Энгорон отказал бывшему президенту США в праве на заключительное слово в рамках слушания по гражданскому делу о мошенничестве, в котором обвиняют Трампа.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп выступил с заключительным словом в суде, вопреки запрету

Трамп выступил с заключительным словом, несмотря на запрет судьи Энгорона

© AP Photo / Godofredo A. VásquezДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Экс-президент Трамп заявил о своей невиновности и выступил с претензиями к суду и прокурорам в последнем слове по делу об организации мошеннической схемы, передает CNN.
Трамп проигнорировал запрет судьи затрагивать тему политики, назвав происходящее "охотой на ведьм".
«
"То, что здесь произошло, — это мошенничество по отношению ко мне. Они хотят убедиться, что я не выиграю снова, и это частично вмешательство в выборы", — возмутился политик.
Как отмечает CNN, судья Артур Энгорон прервал Трампа примерно спустя пять минут.
"Ваша честь, я не сделал ничего плохого. Они должны заплатить мне за то, через что нам пришлось пройти. Что они сделали с моей репутацией и всем остальным", — сказал республиканец в заключение.
Ранее Энгорон отказал бывшему президенту США в праве на заключительное слово в рамках слушания по гражданскому делу о мошенничестве, в котором обвиняют Трампа.
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