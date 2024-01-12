https://ria.ru/20240112/tovarooborot-1920846827.html
Товарооборот Китая и США за 2023 год упал на 11,6 процента
Товарооборот Китая и США за 2023 год упал на 11,6 процента - РИА Новости, 12.01.2024
Товарооборот Китая и США за 2023 год упал на 11,6 процента
Товарооборот Китая и CША по итогам 2023 года сократился на 11,6% в годовом выражении, составив 664,45 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:44
2024-01-12T05:44
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ПЕКИН, 12 янв - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам 2023 года сократился на 11,6% в годовом выражении, составив 664,45 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Соединенные Штаты при этом остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за 2023 год сократился в годовом выражении на 13,1% и составил 500,29 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 164,16 миллиарда долларов, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в декабре уровень товарооборота двух стран составил 57,18 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 14,93 миллиарда долларов, Китай в США - на 42,24 миллиарда. По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240112/tovarooborot-1920846264.html
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китай, сша, в мире
Товарооборот Китая и США за 2023 год упал на 11,6 процента
Таможня: товарооборот Китая и США за 2023 год упал до 664,45 млрд долларов
ПЕКИН, 12 янв - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам 2023 года сократился на 11,6% в годовом выражении, составив 664,45 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
Соединенные Штаты при этом остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
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Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США
за 2023 год сократился в годовом выражении на 13,1% и составил 500,29 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 164,16 миллиарда долларов, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в декабре уровень товарооборота двух стран составил 57,18 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 14,93 миллиарда долларов, Китай в США - на 42,24 миллиарда.
По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
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