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Адвокат заявил о жестких условиях содержания россиянина Тордена в Финляндии - РИА Новости, 12.01.2024
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09:10 12.01.2024 (обновлено: 11:37 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/torden-1920859418.html
Адвокат заявил о жестких условиях содержания россиянина Тордена в Финляндии
Адвокат заявил о жестких условиях содержания россиянина Тордена в Финляндии - РИА Новости, 12.01.2024
Адвокат заявил о жестких условиях содержания россиянина Тордена в Финляндии
Россиянин Воислав Торден, которого в Финляндии задержали по обвинениям в военных преступлениях, содержится в максимально жестких условиях, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:10
2024-01-12T11:37
финляндия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянин Воислав Торден, которого в Финляндии задержали по обвинениям в военных преступлениях, содержится в максимально жестких условиях, сообщила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина."Он ограничен в правах намного строже, чем кто-либо другой из заключенных: хотя формально никаких ограничений судом не установлено, но из-за того, что против Воислава Тордена приняты прямые санкции ЕС и США, он не имеет права получать денежные средства, кроме базовых выплат для заключенных, на которые в день можно купить один стаканчик йогурта или одно яблоко", — сказала собеседница агентства.Помощник генпрокурора Финляндии Юкка Раппе подтвердил, что те преступления, в которых Тордена обвиняла украинская сторона, в Финляндии не считаются преступлениями и не подпадают под уголовную ответственность, подчеркнула Мальгина.По ее словам, Финляндия будет проводить собственное расследование по международным преступлениям в рамках универсальной подсудности."На практике это означает, что следствие может длиться сколько угодно долго — и год, и два, и неизвестно, дойдет ли дело до вынесения обвинения", — заключила адвокат.Как утверждает финский телеканал MTV3, Воислав Торден (Ян Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имевшей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".Тордена задержали в Финляндии 20 июля по запросу Украины на его экстрадицию. Верховный суд страны 8 декабря отклонил запрос и постановил освободить россиянина.Сразу же после освобождения Тордена задержала пограничная охрана Финляндии. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, центральная криминальная полиция начала предварительное расследование его предполагаемых преступлений на Украине.В декабре по итогам первого слушания Окружной суд Хельсинки постановил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине. Торден вину не признает.Как сообщала адвокат, по нынешним обвинениям ему может грозить лишение свободы на срок от двух лет до пожизненного.
https://ria.ru/20240109/arest-1920281712.html
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финляндия, россия, в мире
Финляндия, Россия, В мире
Адвокат заявил о жестких условиях содержания россиянина Тордена в Финляндии

Адвокат: россиянин Торден содержится в Финляндии в максимально жестких условиях

© Фото : ДШРГ Русич/VKВоислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : ДШРГ Русич/VK
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянин Воислав Торден, которого в Финляндии задержали по обвинениям в военных преступлениях, содержится в максимально жестких условиях, сообщила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
«
"Он ограничен в правах намного строже, чем кто-либо другой из заключенных: хотя формально никаких ограничений судом не установлено, но из-за того, что против Воислава Тордена приняты прямые санкции ЕС и США, он не имеет права получать денежные средства, кроме базовых выплат для заключенных, на которые в день можно купить один стаканчик йогурта или одно яблоко", — сказала собеседница агентства.
Помощник генпрокурора Финляндии Юкка Раппе подтвердил, что те преступления, в которых Тордена обвиняла украинская сторона, в Финляндии не считаются преступлениями и не подпадают под уголовную ответственность, подчеркнула Мальгина.
По ее словам, Финляндия будет проводить собственное расследование по международным преступлениям в рамках универсальной подсудности.
"На практике это означает, что следствие может длиться сколько угодно долго — и год, и два, и неизвестно, дойдет ли дело до вынесения обвинения", — заключила адвокат.
Полиция Праги - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Чехии задержали россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях
9 января, 12:41
Как утверждает финский телеканал MTV3, Воислав Торден (Ян Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имевшей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
Тордена задержали в Финляндии 20 июля по запросу Украины на его экстрадицию. Верховный суд страны 8 декабря отклонил запрос и постановил освободить россиянина.
Сразу же после освобождения Тордена задержала пограничная охрана Финляндии. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, центральная криминальная полиция начала предварительное расследование его предполагаемых преступлений на Украине.
В декабре по итогам первого слушания Окружной суд Хельсинки постановил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине. Торден вину не признает.
Как сообщала адвокат, по нынешним обвинениям ему может грозить лишение свободы на срок от двух лет до пожизненного.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
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