https://ria.ru/20240112/torden-1920859418.html

Адвокат заявил о жестких условиях содержания россиянина Тордена в Финляндии

Адвокат заявил о жестких условиях содержания россиянина Тордена в Финляндии - РИА Новости, 12.01.2024

Адвокат заявил о жестких условиях содержания россиянина Тордена в Финляндии

Россиянин Воислав Торден, которого в Финляндии задержали по обвинениям в военных преступлениях, содержится в максимально жестких условиях, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T09:10

2024-01-12T09:10

2024-01-12T11:37

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянин Воислав Торден, которого в Финляндии задержали по обвинениям в военных преступлениях, содержится в максимально жестких условиях, сообщила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина."Он ограничен в правах намного строже, чем кто-либо другой из заключенных: хотя формально никаких ограничений судом не установлено, но из-за того, что против Воислава Тордена приняты прямые санкции ЕС и США, он не имеет права получать денежные средства, кроме базовых выплат для заключенных, на которые в день можно купить один стаканчик йогурта или одно яблоко", — сказала собеседница агентства.Помощник генпрокурора Финляндии Юкка Раппе подтвердил, что те преступления, в которых Тордена обвиняла украинская сторона, в Финляндии не считаются преступлениями и не подпадают под уголовную ответственность, подчеркнула Мальгина.По ее словам, Финляндия будет проводить собственное расследование по международным преступлениям в рамках универсальной подсудности."На практике это означает, что следствие может длиться сколько угодно долго — и год, и два, и неизвестно, дойдет ли дело до вынесения обвинения", — заключила адвокат.Как утверждает финский телеканал MTV3, Воислав Торден (Ян Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имевшей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".Тордена задержали в Финляндии 20 июля по запросу Украины на его экстрадицию. Верховный суд страны 8 декабря отклонил запрос и постановил освободить россиянина.Сразу же после освобождения Тордена задержала пограничная охрана Финляндии. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, центральная криминальная полиция начала предварительное расследование его предполагаемых преступлений на Украине.В декабре по итогам первого слушания Окружной суд Хельсинки постановил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине. Торден вину не признает.Как сообщала адвокат, по нынешним обвинениям ему может грозить лишение свободы на срок от двух лет до пожизненного.

https://ria.ru/20240109/arest-1920281712.html

https://ria.ru/20240108/terrorizm-1920207729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

финляндия, россия, в мире