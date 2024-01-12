Tesla приостановит производство на заводе в Германии
Tesla остановит производство на заводе в Германии из-за ситуации в Красном море
© AFP 2024 / dpa / PATRICK PLEULПроизводство автомобилей Tesla на так называемой Гигафабрике под Берлином, Германия
Производство автомобилей Tesla на так называемой Гигафабрике под Берлином, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости/Прайм. Компания Tesla приостановит производство автомобилей на заводе под Берлином из-за нехватки комплектующих, возникшей после логистических сбоев в связи с нападениями на суда в Красном море.
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"Вооруженные конфликты в Красном море и связанные с ними изменения транспортных маршрутов между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды также влияют на производство в Грюнхайде. Значительно более длительное время транспортировки создает разрыв в цепочках поставок", - говорится в заявлении Tesla, которое цитирует агентство Рейтер.
Как сообщается, производство на так называемой Гигафабрике будет почти полностью приостановлено с 29 января по 11 февраля.
Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.