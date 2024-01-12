https://ria.ru/20240112/tesla-1920837361.html

Tesla приостановит производство на заводе в Германии

Tesla приостановит производство на заводе в Германии - РИА Новости, 12.01.2024

Tesla приостановит производство на заводе в Германии

Компания Tesla приостановит производство автомобилей на заводе под Берлином из-за нехватки комплектующих, возникшей после логистических сбоев в связи с... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T02:18

2024-01-12T02:18

2024-01-12T10:33

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости/Прайм. Компания Tesla приостановит производство автомобилей на заводе под Берлином из-за нехватки комплектующих, возникшей после логистических сбоев в связи с нападениями на суда в Красном море. "Вооруженные конфликты в Красном море и связанные с ними изменения транспортных маршрутов между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды также влияют на производство в Грюнхайде. Значительно более длительное время транспортировки создает разрыв в цепочках поставок", - говорится в заявлении Tesla, которое цитирует агентство Рейтер. Как сообщается, производство на так называемой Гигафабрике будет почти полностью приостановлено с 29 января по 11 февраля. Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920837055.html

красное море

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в мире, красное море, германия, сша, tesla motors, ансар алла