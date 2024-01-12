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Москвичка, чье тело нашли в мешке, была на свидании с мужчиной в подвале - РИА Новости, 12.01.2024
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16:33 12.01.2024 (обновлено: 17:09 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/telo-1920987376.html
Москвичка, чье тело нашли в мешке, была на свидании с мужчиной в подвале
Москвичка, чье тело нашли в мешке, была на свидании с мужчиной в подвале - РИА Новости, 12.01.2024
Москвичка, чье тело нашли в мешке, была на свидании с мужчиной в подвале
Женщина, чье тело нашли в строительном мешке в Москве, была на свидании с мужчиной в подвале, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:33
2024-01-12T17:09
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Женщина, чье тело нашли в строительном мешке в Москве, была на свидании с мужчиной в подвале, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. &quot;Предварительно установлено, что погибшая вечером 9 января пошла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств &quot;ДругВокруг&quot;. В течение некоторого времени женщина поддерживала связь с дочерью через WhatsApp и рассказала, что они с новым знакомым зашли в магазин, где купили алкоголь и продукты, а после этого отправила геолокацию и рассказала, что они находятся в подвале на свидании&quot;, — сообщил собеседник.Но позднее женщина перестала выходить на связь. В пятницу с заявлением о ее безвестном исчезновении в правоохранительные органы обратилась ее дочь.Как сообщили в СК, тело женщины с признаками насильственной смерти нашли утром 12 января около дома на 16-й Парковой улице на востоке Москвы. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу.Возбуждено уголовное дело об убийстве.
https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920864351.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), whatsapp inc.
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), WhatsApp Inc.
Москвичка, чье тело нашли в мешке, была на свидании с мужчиной в подвале

Москвичка, чье тело нашли в мешке, была на свидании с мужчиной в подвале

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Женщина, чье тело нашли в строительном мешке в Москве, была на свидании с мужчиной в подвале, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Предварительно установлено, что погибшая вечером 9 января пошла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств "ДругВокруг". В течение некоторого времени женщина поддерживала связь с дочерью через WhatsApp и рассказала, что они с новым знакомым зашли в магазин, где купили алкоголь и продукты, а после этого отправила геолокацию и рассказала, что они находятся в подвале на свидании", — сообщил собеседник.

Но позднее женщина перестала выходить на связь. В пятницу с заявлением о ее безвестном исчезновении в правоохранительные органы обратилась ее дочь.
Как сообщили в СК, тело женщины с признаками насильственной смерти нашли утром 12 января около дома на 16-й Парковой улице на востоке Москвы. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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