https://ria.ru/20240112/telo-1920987376.html

Москвичка, чье тело нашли в мешке, была на свидании с мужчиной в подвале

Москвичка, чье тело нашли в мешке, была на свидании с мужчиной в подвале - РИА Новости, 12.01.2024

Москвичка, чье тело нашли в мешке, была на свидании с мужчиной в подвале

Женщина, чье тело нашли в строительном мешке в Москве, была на свидании с мужчиной в подвале, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:33

2024-01-12T16:33

2024-01-12T17:09

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москва

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Женщина, чье тело нашли в строительном мешке в Москве, была на свидании с мужчиной в подвале, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Предварительно установлено, что погибшая вечером 9 января пошла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств "ДругВокруг". В течение некоторого времени женщина поддерживала связь с дочерью через WhatsApp и рассказала, что они с новым знакомым зашли в магазин, где купили алкоголь и продукты, а после этого отправила геолокацию и рассказала, что они находятся в подвале на свидании", — сообщил собеседник.Но позднее женщина перестала выходить на связь. В пятницу с заявлением о ее безвестном исчезновении в правоохранительные органы обратилась ее дочь.Как сообщили в СК, тело женщины с признаками насильственной смерти нашли утром 12 января около дома на 16-й Парковой улице на востоке Москвы. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу.Возбуждено уголовное дело об убийстве.

https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920864351.html

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