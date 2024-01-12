https://ria.ru/20240112/tela-1921044519.html

На территории заброшенной дачи Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин

На территории заброшенной дачи Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 12.01.2024

На территории заброшенной дачи Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин

Тела двух мужчин, предварительно, без признаков насильственной смерти нашли в бытовке в подмосковных Мытищах, сообщила журналистам старший помощник руководителя РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:43

2024-01-12T19:43

2024-01-12T19:43

происшествия

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

иосиф сталин (джугашвили)

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тела двух мужчин, предварительно, без признаков насильственной смерти нашли в бытовке в подмосковных Мытищах, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По ее словам, 12 января в бытовке в Мытищах нашли тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Источник в правоохранительных органах, в свою очередь, добавил, что бытовка находилась на территории заброшенной дачи Иосифа Сталина. "По данному факту следственным отделом по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка", - сказала Врадий. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Назначены медицинские судебные экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти.

https://ria.ru/20240112/telo-1920987376.html

https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920876162.html

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мытищи, россия, московская область (подмосковье), иосиф сталин (джугашвили), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)