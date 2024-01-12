https://ria.ru/20240112/tela-1921044519.html
На территории заброшенной дачи Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин
На территории заброшенной дачи Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 12.01.2024
На территории заброшенной дачи Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин
Тела двух мужчин, предварительно, без признаков насильственной смерти нашли в бытовке в подмосковных Мытищах, сообщила журналистам старший помощник руководителя РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:43
2024-01-12T19:43
2024-01-12T19:43
происшествия
мытищи
россия
московская область (подмосковье)
иосиф сталин (джугашвили)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тела двух мужчин, предварительно, без признаков насильственной смерти нашли в бытовке в подмосковных Мытищах, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По ее словам, 12 января в бытовке в Мытищах нашли тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Источник в правоохранительных органах, в свою очередь, добавил, что бытовка находилась на территории заброшенной дачи Иосифа Сталина. "По данному факту следственным отделом по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка", - сказала Врадий. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Назначены медицинские судебные экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти.
https://ria.ru/20240112/telo-1920987376.html
https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920876162.html
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происшествия, мытищи, россия, московская область (подмосковье), иосиф сталин (джугашвили), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мытищи, Россия, Московская область (Подмосковье), Иосиф Сталин (Джугашвили), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
На территории заброшенной дачи Сталина в Подмосковье нашли тела двух мужчин
На территории заброшенной дачи Сталина в Мытищах нашли тела двух мужчин