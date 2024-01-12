https://ria.ru/20240112/tekhproekt-1920938752.html

Более 290 техпроектов заявлено на форум "Сильные идеи для нового времени"

Более 290 техпроектов заявлено на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 12.01.2024

Более 290 техпроектов заявлено на форум "Сильные идеи для нового времени"

Свыше 290 идей из общего числа поступивших на форум "Сильные идеи для нового времени" подано по направлению "Технологическое развитие", куда принимаются... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:22

2024-01-12T14:22

2024-01-12T14:22

россия

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Свыше 290 идей из общего числа поступивших на форум "Сильные идеи для нового времени" подано по направлению "Технологическое развитие", куда принимаются инициативы по обеспечению технологического суверенитета страны, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Среди предложений – решения по созданию заправочных станций-аэродромов для беспилотников, мобильных дронопортов и пожарного БПЛА. "Отрасль беспилотной авиации переживает взрывной рост, и в ближайшие пару десятилетий мы увидим смену нескольких поколений инженерных систем. Сегодня отрасль крайне нуждается в новых продуктах и прорывных решениях, которые заложат фундамент ее будущего, а также в проектах, работа над которыми принесет нашей стране лидерство на мировом рынке беспилотников. Участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" — возможность для инженеров и ученых, компаний и молодых стартапов не только заявить о своих разработках и обратить на них внимание рынка, но и получить поддержку экспертов и других уже состоявшихся игроков, госструктур, институтов развития и инвесторов, возможность быстрее сделать следующие шаги в развитии проекта", - заявил куратор направления "Технологическое развитие", исполнительный директор "Платформы Национальной технологической инициативы" Андрей Силинг, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, за последний год наблюдался значительный рост числа производителей дронов, поэтому сейчас очень востребованы идеи в области навигации и связи, дистанционного зондирования земли, новых материалов и источников питания, а также инфраструктурные решения для полетов беспилотников, в том числе в ближнем космосе. Также необходимы эффективные методики подготовки специалистов, компетенции которых будут соответствовать темпам развития рынка. Так, на форум представлен проект из Белгородской области под названием "Ладонь – заправочные станции-аэродромы для беспилотников", который предполагает повсеместное размещение стационарных посадочных вышек для БПЛА. Там они смогут автоматизировано подзарядиться, причем не только стандартным способом, но и через магнитную, индукционную или WiFi-зарядку. Такие станции могут использоваться дронами в агропромышленном комплексе, а также беспилотниками, которые занимаются мониторингом сооружений, исследуют местность, доставляют посылки с продуктами, лекарствами или почтой. Проект решает проблему с отсутствием инфраструктуры и системы подзарядки для дронов, чтобы беспилотникам больше не приходилось возвращаться в исходную точку для смены аккумулятора. Это повысит их эффективность и поспособствует развитию логистики, особенно в отдаленных населенных пунктах. Для тестирования и создания первых вышек потребуется 10 миллионов рублей, отметили в пресс-службе. Также представитель Белгородской области презентовал проект "Стрекоза – летающая пожарная машина (БПЛА)". Он предполагает создание дрона, который будет своевременно находить и ликвидировать задымления и лесные пожары, а также обследовать территории в инфракрасном диапазоне и анализировать состояние воздуха на наличие вредных веществ. Планируется использовать искусственный интеллект, чтобы дроны могли обучаться и самостоятельно вырабатывать реакцию на те или иные случаи возгорания. Кроме того, пожарные могут использовать дроны как ретрансляторы при организации радиосвязи во время тушения возгораний. На доработку инициативы потребуется три миллиона рублей. Кроме того, решение по модернизации спецтехники и автомобилей "Дронопорт Урал" предложил изобретатель из Челябинской области. Проект предполагает создание таких дронопортов на базе машин "Урал", КамАЗ, а также техники из стран БРИКС. По сути, автомобиль превращается в мобильный наземный пункт управления дронами, зарядную и ремонтную станцию, а также мини-аэропорт для их базирования. Решение может быть полезно для аграрной и нефтегазовой отрасли, в которых используются беспилотники, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что задача проекта – использовать дронопорты для получения информации с удаленных объектов, создания выездных рабочих баз, интеграции различных видов БПЛА в работу организаций, формирования логистических хабов для пассажирских и грузовых дронов. Использовать данное решение можно в различных климатических поясах.

https://ria.ru/20240112/forum-1920914052.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд "росконгресс"