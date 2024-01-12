Минобороны Китая предупредило Тайвань из-за покупки американского оружия
Минобороны КНР: покупка оружия у США лишь подтолкнет Тайвань к опасности войны
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Покупка Тайбэем оружия США подтолкнет Тайвань к опасности войны, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, его слова приводит сайт ведомства.
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"Руководство (правящей на Тайване. — Прим. ред.) Демократической прогрессивной партии в своих личных интересах тратит заработанные потом и кровью жителей Тайваня деньги на покупку американского оружия, это не остановит тенденцию полного воссоединения Родины, а лишь подтолкнет Тайвань к опасной ситуации опасной и ужасной войны", — заявил он.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий регион одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, расценив это как поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Штатов, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета региона и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть территории страны, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.