https://ria.ru/20240112/tayvan-1920884205.html

Минобороны Китая предупредило Тайвань из-за покупки американского оружия

Минобороны Китая предупредило Тайвань из-за покупки американского оружия - РИА Новости, 12.01.2024

Минобороны Китая предупредило Тайвань из-за покупки американского оружия

Покупка Тайбэем оружия США подтолкнет Тайвань к опасности войны, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, его слова приводит сайт... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:14

2024-01-12T11:14

2024-01-12T11:40

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ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Покупка Тайбэем оружия США подтолкнет Тайвань к опасности войны, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, его слова приводит сайт ведомства."Руководство (правящей на Тайване. — Прим. ред.) Демократической прогрессивной партии в своих личных интересах тратит заработанные потом и кровью жителей Тайваня деньги на покупку американского оружия, это не остановит тенденцию полного воссоединения Родины, а лишь подтолкнет Тайвань к опасной ситуации опасной и ужасной войны", — заявил он.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий регион одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, расценив это как поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Штатов, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета региона и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть территории страны, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.

https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, тайвань, сша