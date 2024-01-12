https://ria.ru/20240112/tayvan-1920854387.html

Эксперт назвал возможные последствия победы правящей партии на Тайване

Эксперт назвал возможные последствия победы правящей партии на Тайване - РИА Новости, 12.01.2024

Эксперт назвал возможные последствия победы правящей партии на Тайване

Вероятность конфликта между Тайбэем и Пекином увеличится, если Демократическая прогрессивная партия Тайваня (ДПП) останется у власти по результатам предстоящих... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:25

2024-01-12T08:25

2024-01-12T08:25

в мире

тайвань

китай

сша

цай инвэнь

нэнси пелоси

гоминьдан

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ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Вероятность конфликта между Тайбэем и Пекином увеличится, если Демократическая прогрессивная партия Тайваня (ДПП) останется у власти по результатам предстоящих выборов, кандидат от партии Лай Циндэ будет еще очевиднее двигаться к "независимости", заявил РИА Новости китайский аналитик, специализирующийся на вопросах отношений материкового Китая и Тайваня, Би Дяньлун. Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. "Если ДПП останется у власти, вероятность конфликта по две стороны Тайваньского пролива значительно возрастет", - считает Би Дяньлун. По мнению эксперта, кандидат от ДПП Лай Циндэ после своего избрания будет еще более незамаскированно продвигаться по пути "независимости Тайваня" и будет безгранично наносить удары по "красным линиям", намеченным Пекином. "Так что Лай Циндэ может еще дальше продвинуться на пути тайваньской независимости, чем это сделала Цай Инвэнь, его шаги будут еще шире", - считает он. Кроме того, США после снижения своей влиятельности будут пользоваться тайваньской картой как основной стратегией по сдерживанию развития материкового Китая, уверен аналитик. "Если США будут разыгрывать тайваньскую карту, это укрепит сговор внутренних и внешних сил, выступающих за независимость Тайваня, что также увеличит вероятность конфликта на двух берегах пролива", - сказал Би Дяньлун. При этом эксперт отметил, что если на выборах победит партия Гоминьдан, то материковый Китай даст Тайваню "шанс самому себя спасти", однако в случае, если у власти останется Демократическая прогрессивная партия, то материковый Китай потеряет терпение и надежду на мирное воссоединение. "В таких обстоятельствах призывы к применению немирных средств могут возрасти", - сказал Би Дяньлун, отметив, что сейчас Китай уже отменяет некоторые меры, которые были выгодны Тайваню. "Конечно же, немирные средства включают в себя многое, это не только воссоединение с Тайванем военным путем, но еще и экономические, политические, дипломатические и другие меры", - отметил эксперт. Как отмечает Би Дяньлун, нынешние выборы являются последним шансом для Тайваня, потому что Демократическая прогрессивная партия и особенно команда Лай Циндэ не могут наладить эффективного взаимодействия с материком, применить политику, которая бы существенно смягчила отношения по две стороны Тайваньского пролива. Проводимые в последний месяц опросы общественного мнения показывают, что поддержка кандидатов со стороны населения практически равна, однако представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ все же идет впереди с небольшим преимуществом. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240111/ssha-1920687540.html

https://ria.ru/20240111/kitay-1920636271.html

тайвань

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси, гоминьдан