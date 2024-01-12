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Сунак посетит Киев и объявит о новом пакете финансовой помощи - РИА Новости, 12.01.2024
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10:45 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/sunak-1920873029.html
Сунак посетит Киев и объявит о новом пакете финансовой помощи
Сунак посетит Киев и объявит о новом пакете финансовой помощи - РИА Новости, 12.01.2024
Сунак посетит Киев и объявит о новом пакете финансовой помощи
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет с визитом в Киев для оглашения нового пакета финансовой помощи Украине, следует из заявления,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:45
2024-01-12T10:45
в мире
великобритания
украина
киев
риши сунак
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет с визитом в Киев для оглашения нового пакета финансовой помощи Украине, следует из заявления, распространенного британским правительством. "Премьер-министр посетит Киев сегодня (в пятницу), чтобы изложить новый крупный пакет мер поддержки и подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины", – сказано в тексте.
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в мире, великобритания, украина, киев, риши сунак
В мире, Великобритания, Украина, Киев, Риши Сунак
Сунак посетит Киев и объявит о новом пакете финансовой помощи

Сунак посетит Киев, чтобы изложить новый крупный пакет мер поддержки

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет с визитом в Киев для оглашения нового пакета финансовой помощи Украине, следует из заявления, распространенного британским правительством.
"Премьер-министр посетит Киев сегодня (в пятницу), чтобы изложить новый крупный пакет мер поддержки и подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины", – сказано в тексте.
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В миреВеликобританияУкраинаКиевРиши Сунак
 
 
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