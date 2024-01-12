https://ria.ru/20240112/sunak-1920873029.html

Сунак посетит Киев и объявит о новом пакете финансовой помощи

Сунак посетит Киев и объявит о новом пакете финансовой помощи - РИА Новости, 12.01.2024

Сунак посетит Киев и объявит о новом пакете финансовой помощи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет с визитом в Киев для оглашения нового пакета финансовой помощи Украине, следует из заявления,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:45

2024-01-12T10:45

2024-01-12T10:45

в мире

великобритания

украина

киев

риши сунак

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет с визитом в Киев для оглашения нового пакета финансовой помощи Украине, следует из заявления, распространенного британским правительством. "Премьер-министр посетит Киев сегодня (в пятницу), чтобы изложить новый крупный пакет мер поддержки и подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины", – сказано в тексте.

https://ria.ru/20240110/dzhonson-1920614571.html

великобритания

украина

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Кирилл Волков

в мире, великобритания, украина, киев, риши сунак