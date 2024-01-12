https://ria.ru/20240112/sukhogruz-1920935540.html

СМИ: пропал член экипажа сухогруза, следовавшего в Турцию из Новороссийска

СМИ: пропал член экипажа сухогруза, следовавшего в Турцию из Новороссийска - РИА Новости, 12.01.2024

СМИ: пропал член экипажа сухогруза, следовавшего в Турцию из Новороссийска

Член экипажа сухогруза, следовавшего из Новороссийска в турецкий порт Искендерун, пропал в международных водах, ведутся его поиски, передал телеканал Haber... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:13

2024-01-12T14:13

2024-01-12T14:21

новороссийск

в мире

турция

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АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Член экипажа сухогруза, следовавшего из Новороссийска в турецкий порт Искендерун, пропал в международных водах, ведутся его поиски, передал телеканал Haber Global."Стовосьмидесятиметровый сухогруз с 23 турецкими членами экипажа, следовавший из российского порта Новороссийск в порт Искендерун, вчера прошел в 18 морских милях от района Курукашиле города Бартын (на севере Турции – ред.). Во время следования в международных водах турецкий член экипажа М.Ш., отвечавший за уборку, пропал на борту", - передал телеканал.Остальные члены экипажа обыскали судно, однако М.Ш. не был найден."Капитан судна сообщил об этом командам береговой охраны. Катера береговой охраны командования западно-черноморской группы береговой охраны в Зонгулдаке, Амасре и Инеболу вели поиск в море. Вертолет командования береговой охраны также поддерживал поиски с воздуха. Пока продолжаются поиски члена экипажа, который, как предполагается, упал в море, судно ожидает в море", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231127/turtsiya-1912087237.html

новороссийск

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новороссийск, в мире, турция