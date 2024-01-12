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СМИ: пропал член экипажа сухогруза, следовавшего в Турцию из Новороссийска - РИА Новости, 12.01.2024
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14:13 12.01.2024 (обновлено: 14:21 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/sukhogruz-1920935540.html
СМИ: пропал член экипажа сухогруза, следовавшего в Турцию из Новороссийска
СМИ: пропал член экипажа сухогруза, следовавшего в Турцию из Новороссийска - РИА Новости, 12.01.2024
СМИ: пропал член экипажа сухогруза, следовавшего в Турцию из Новороссийска
Член экипажа сухогруза, следовавшего из Новороссийска в турецкий порт Искендерун, пропал в международных водах, ведутся его поиски, передал телеканал Haber... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:13
2024-01-12T14:21
новороссийск
в мире
турция
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АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Член экипажа сухогруза, следовавшего из Новороссийска в турецкий порт Искендерун, пропал в международных водах, ведутся его поиски, передал телеканал Haber Global."Стовосьмидесятиметровый сухогруз с 23 турецкими членами экипажа, следовавший из российского порта Новороссийск в порт Искендерун, вчера прошел в 18 морских милях от района Курукашиле города Бартын (на севере Турции – ред.). Во время следования в международных водах турецкий член экипажа М.Ш., отвечавший за уборку, пропал на борту", - передал телеканал.Остальные члены экипажа обыскали судно, однако М.Ш. не был найден."Капитан судна сообщил об этом командам береговой охраны. Катера береговой охраны командования западно-черноморской группы береговой охраны в Зонгулдаке, Амасре и Инеболу вели поиск в море. Вертолет командования береговой охраны также поддерживал поиски с воздуха. Пока продолжаются поиски члена экипажа, который, как предполагается, упал в море, судно ожидает в море", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231127/turtsiya-1912087237.html
новороссийск
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новороссийск, в мире, турция
Новороссийск, В мире, Турция
СМИ: пропал член экипажа сухогруза, следовавшего в Турцию из Новороссийска

Haber Global: член экипажа сухогруза, шедшего из Новороссийска, пропал в море

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГрузовое судно в море
Грузовое судно в море - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Грузовое судно в море. Архивное фото
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АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Член экипажа сухогруза, следовавшего из Новороссийска в турецкий порт Искендерун, пропал в международных водах, ведутся его поиски, передал телеканал Haber Global.
"Стовосьмидесятиметровый сухогруз с 23 турецкими членами экипажа, следовавший из российского порта Новороссийск в порт Искендерун, вчера прошел в 18 морских милях от района Курукашиле города Бартын (на севере Турции – ред.). Во время следования в международных водах турецкий член экипажа М.Ш., отвечавший за уборку, пропал на борту", - передал телеканал.
Остальные члены экипажа обыскали судно, однако М.Ш. не был найден.
"Капитан судна сообщил об этом командам береговой охраны. Катера береговой охраны командования западно-черноморской группы береговой охраны в Зонгулдаке, Амасре и Инеболу вели поиск в море. Вертолет командования береговой охраны также поддерживал поиски с воздуха. Пока продолжаются поиски члена экипажа, который, как предполагается, упал в море, судно ожидает в море", - говорится в сообщении.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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