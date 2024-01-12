https://ria.ru/20240112/sudi-1921044884.html

Судьи ООН задремали на заседании по иску ЮАР против Израиля

Судьи ООН задремали на заседании по иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 12.01.2024

Судьи ООН задремали на заседании по иску ЮАР против Израиля

Некоторые судьи из президиума Международного суда ООН открыто дремали в ходе выступления израильской делегации в пятницу на заседании по иску ЮАР против Израиля РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:45

2024-01-12T19:45

2024-01-12T20:02

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суд между израилем и юар по делу о геноциде в газе

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ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Некоторые судьи из президиума Международного суда ООН открыто дремали в ходе выступления израильской делегации в пятницу на заседании по иску ЮАР против Израиля по обвинению в предполагаемом геноциде в секторе Газа. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В пятницу на заседании выступала израильская делегация, которую возглавил британский адвокат Малькольм Шоу. Во время его выступления двое судей из президиума суда ООН ненадолго задремали. В ходе своего выступления Израиль пытался привести доказательства, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Как заявил один из представителей делегации, адвокат Тал Бекер, запрос ЮАР является "попыткой отказать Израилю в праве на защиту граждан", что же касается операции в Газе, то с ее помощью, по его словам, Израиль стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Также Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не было никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район. В четверг на заседании выступила южноафриканская делегация. В своем выступлении ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Делегацию ЮАР, которая составляет более 20 человек, возглавил министр юстиции и исправительных учреждений этой страны Рональд Ламола. ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".

https://ria.ru/20240112/konflikt-1920968035.html

https://ria.ru/20240112/izrail-1921017867.html

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Судьи ООН спят в ходе выступления израильской делегации Некоторые судьи из президиума Международного суда ООН открыто дремали в ходе выступления израильской делегации на заседании по иску ЮАР против Израиля по обвинению в геноциде в Газе 2024-01-12T19:45 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, юар, гаага, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, суд между израилем и юар по делу о геноциде в газе