https://ria.ru/20240112/strelets-1920864475.html

Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода

Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода - РИА Новости, 12.01.2024

Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода

Как появились слова "затинщик", "стрелец" и "полтинник"? Что в XVI веке называли берковцем и при чем тут мед? "Пуд соли" — это сколько килограммов, и как возникло выражение "сто пудов"? Как расшифровывается слово "воевода", что такое "пищаль", и почему она пищит? Изучаем слова времен царя Ивана Грозного.

2024-01-12T12:00

2024-01-12T12:00

2024-01-12T12:00

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Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода Как появились слова "затинщик", "стрелец" и "полтинник"? Что в XVI веке называли берковцем и при чем тут мед? "Пуд соли" — это сколько килограммов, и как возникло выражение "сто пудов"? Как расшифровывается слово "воевода", что такое "пищаль", и почему она пищит? Изучаем слова времен царя Ивана Грозного. audio/mpeg

Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода Как появились слова "затинщик", "стрелец" и "полтинник"? Что в XVI веке называли берковцем и при чем тут мед? "Пуд соли" — это сколько килограммов, и как возникло выражение "сто пудов"? Как расшифровывается слово "воевода", что такое "пищаль", и почему она пищит? Изучаем слова времен царя Ивана Грозного. audio/mpeg

Эксперт эпизода — научный секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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