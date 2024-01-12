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Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода
Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода - РИА Новости, 12.01.2024
Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода
Как появились слова "затинщик", "стрелец" и "полтинник"? Что в XVI веке называли берковцем и при чем тут мед? "Пуд соли" — это сколько килограммов, и как возникло выражение "сто пудов"? Как расшифровывается слово "воевода", что такое "пищаль", и почему она пищит? Изучаем слова времен царя Ивана Грозного.
2024-01-12T12:00
2024-01-12T12:00
2024-01-12T12:00
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Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода
Как появились слова "затинщик", "стрелец" и "полтинник"? Что в XVI веке называли берковцем и при чем тут мед? "Пуд соли" — это сколько килограммов, и как возникло выражение "сто пудов"? Как расшифровывается слово "воевода", что такое "пищаль", и почему она пищит? Изучаем слова времен царя Ивана Грозного.
audio/mpeg
Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода
Как появились слова "затинщик", "стрелец" и "полтинник"? Что в XVI веке называли берковцем и при чем тут мед? "Пуд соли" — это сколько килограммов, и как возникло выражение "сто пудов"? Как расшифровывается слово "воевода", что такое "пищаль", и почему она пищит? Изучаем слова времен царя Ивана Грозного.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — научный секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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Как это по-русски, Иван Грозный, Подкаст, Соль, стрелец
Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода
Как появились слова "затинщик", "стрелец" и "полтинник"? Что в XVI веке называли берковцем и при чем тут мед? "Пуд соли" — это сколько килограммов, и как возникло выражение "сто пудов"? Как расшифровывается слово "воевода", что такое "пищаль", и почему она пищит? Изучаем слова времен царя Ивана Грозного.