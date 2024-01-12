https://ria.ru/20240112/strelba-1920927771.html
Директор ЧОП в Ижевске получил условный срок после ЧП со стрельбой школе
Директор ЧОП в Ижевске получил условный срок после ЧП со стрельбой школе - РИА Новости, 12.01.2024
Директор ЧОП в Ижевске получил условный срок после ЧП со стрельбой школе
Октябрьский суд Ижевска назначил трехлетний условный срок директору частного охранного предприятия, которое отвечало за безопасность школы, где в результате... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:54
2024-01-12T13:54
2024-01-12T13:54
происшествия
ижевск
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УФА, 12 янв – РИА Новости. Октябрьский суд Ижевска назначил трехлетний условный срок директору частного охранного предприятия, которое отвечало за безопасность школы, где в результате стрельбы погибли 18 человек, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Двадцать шестого сентября 2022 года в ижевскую школу №88 ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. Нападавший оказался бывшим выпускником, вооруженным двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами. Он убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел. Погибли 18 человек, 11 из них – дети. Ранения получили больше 20 человек. Нападавший покончил с собой. Позже власти сообщали, что 11 раненых признаны инвалидами. Следственные органы обвинили директора частного охранного предприятия "Щит" Алексея Злобина, с которым у школы был контракт, в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и в неправомерном обороте средств платежей. По данным пресс-службы, в пятницу Октябрьский районный суд Ижевска огласил приговор в отношении 52-летнего фигуранта. "С учётом всех исследованных доказательств, мнения сторон, обстоятельств, смягчающих наказание (наличие у Злобина несовершеннолетних детей, состояние его здоровья и здоровья его близких родственников, активное способствование расследованию преступления), и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20240108/ssha-1920143582.html
ижевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск
Директор ЧОП в Ижевске получил условный срок после ЧП со стрельбой школе
Директор ЧОП в Ижевске получил три года условно после ЧП со стрельбой в школе
УФА, 12 янв – РИА Новости.
Октябрьский суд Ижевска назначил трехлетний условный срок директору частного охранного предприятия, которое отвечало за безопасность школы, где в результате стрельбы погибли 18 человек, сообщает
объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Двадцать шестого сентября 2022 года в ижевскую школу №88 ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. Нападавший оказался бывшим выпускником, вооруженным двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами. Он убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел. Погибли 18 человек, 11 из них – дети. Ранения получили больше 20 человек. Нападавший покончил с собой. Позже власти сообщали, что 11 раненых признаны инвалидами.
Следственные органы обвинили директора частного охранного предприятия "Щит" Алексея Злобина, с которым у школы был контракт, в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и в неправомерном обороте средств платежей. По данным пресс-службы, в пятницу Октябрьский районный суд Ижевска
огласил приговор в отношении 52-летнего фигуранта.
"С учётом всех исследованных доказательств, мнения сторон, обстоятельств, смягчающих наказание (наличие у Злобина несовершеннолетних детей, состояние его здоровья и здоровья его близких родственников, активное способствование расследованию преступления), и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года", - сообщает пресс-служба.
СМИ раскрыли подробности о подготовке ученика к стрельбе в школе Айовы