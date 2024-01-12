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ГД 16 января рассмотрит проект о страховании добровольцев на СВО - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 12.01.2024 (обновлено: 14:23 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/strakhovanie-1920935292.html
ГД 16 января рассмотрит проект о страховании добровольцев на СВО
ГД 16 января рассмотрит проект о страховании добровольцев на СВО - РИА Новости, 12.01.2024
ГД 16 января рассмотрит проект о страховании добровольцев на СВО
Госдума рассмотрит 16 января законопроект о страховании добровольцев, участвующих в СВО, инициатива внесена рабочей группой по вопросам специальной военной... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:12
2024-01-12T14:23
общество
госдума рф
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума рассмотрит 16 января законопроект о страховании добровольцев, участвующих в СВО, инициатива внесена рабочей группой по вопросам специальной военной операции, следует из проекта постановления о календаре работы Думы в январе, который доступен в электронной базе ГД."Календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой в январе 2024 года... "О внесении изменения в статью 18 федерального закона "О статусе военнослужащих" (по вопросу совершенствования обязательного государственного страхования военнослужащих и приравненных к ним)...16.01.24", - сказано в проекте постановления.Руководитель рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее сообщал, что рабочая группа внесла в Госдуму законопроект, который решит вопрос с обязательным государственным страхованием добровольцев, участвующих в спецоперации. Он отмечал, что закон о страховании принят, но в отношении добровольно ушедших на фронт не действует, поскольку не прописан порядок."Договорились, что кабмин поддержит. Положительное заключение получено. После принятия нашего законопроекта все добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие. При этом закон будет иметь обратную силу – то есть, распространяться на всех участников СВО, добровольно ушедших на фронт с самого первого дня спецоперации (24 февраля 2022 года)", - ранее сказал Турчак.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия, Специальная военная операция на Украине
ГД 16 января рассмотрит проект о страховании добровольцев на СВО

Госдума 16 января рассмотрит законопроект о страховании добровольцев на СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума рассмотрит 16 января законопроект о страховании добровольцев, участвующих в СВО, инициатива внесена рабочей группой по вопросам специальной военной операции, следует из проекта постановления о календаре работы Думы в январе, который доступен в электронной базе ГД.
"Календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой в январе 2024 года... "О внесении изменения в статью 18 федерального закона "О статусе военнослужащих" (по вопросу совершенствования обязательного государственного страхования военнослужащих и приравненных к ним)...16.01.24", - сказано в проекте постановления.
Руководитель рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее сообщал, что рабочая группа внесла в Госдуму законопроект, который решит вопрос с обязательным государственным страхованием добровольцев, участвующих в спецоперации. Он отмечал, что закон о страховании принят, но в отношении добровольно ушедших на фронт не действует, поскольку не прописан порядок.
"Договорились, что кабмин поддержит. Положительное заключение получено. После принятия нашего законопроекта все добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие. При этом закон будет иметь обратную силу – то есть, распространяться на всех участников СВО, добровольно ушедших на фронт с самого первого дня спецоперации (24 февраля 2022 года)", - ранее сказал Турчак.
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