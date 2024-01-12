https://ria.ru/20240112/strakhovanie-1920935292.html

ГД 16 января рассмотрит проект о страховании добровольцев на СВО

ГД 16 января рассмотрит проект о страховании добровольцев на СВО - РИА Новости, 12.01.2024

ГД 16 января рассмотрит проект о страховании добровольцев на СВО

Госдума рассмотрит 16 января законопроект о страховании добровольцев, участвующих в СВО, инициатива внесена рабочей группой по вопросам специальной военной... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:12

2024-01-12T14:12

2024-01-12T14:23

общество

госдума рф

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума рассмотрит 16 января законопроект о страховании добровольцев, участвующих в СВО, инициатива внесена рабочей группой по вопросам специальной военной операции, следует из проекта постановления о календаре работы Думы в январе, который доступен в электронной базе ГД."Календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой в январе 2024 года... "О внесении изменения в статью 18 федерального закона "О статусе военнослужащих" (по вопросу совершенствования обязательного государственного страхования военнослужащих и приравненных к ним)...16.01.24", - сказано в проекте постановления.Руководитель рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее сообщал, что рабочая группа внесла в Госдуму законопроект, который решит вопрос с обязательным государственным страхованием добровольцев, участвующих в спецоперации. Он отмечал, что закон о страховании принят, но в отношении добровольно ушедших на фронт не действует, поскольку не прописан порядок."Договорились, что кабмин поддержит. Положительное заключение получено. После принятия нашего законопроекта все добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие. При этом закон будет иметь обратную силу – то есть, распространяться на всех участников СВО, добровольно ушедших на фронт с самого первого дня спецоперации (24 февраля 2022 года)", - ранее сказал Турчак.

https://ria.ru/20240111/mishustin-1920753615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия