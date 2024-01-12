https://ria.ru/20240112/ssha-1920928716.html

Члены конгресса США раскритиковали Байдена за решение об ударах по Йемену

Члены конгресса США раскритиковали Байдена за решение об ударах по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024

Члены конгресса США раскритиковали Байдена за решение об ударах по Йемену

Члены конгресса США подвергли критике президента США Джо Байдена, поскольку он без их одобрения санкционировал удары по правящему на севере и в центральной... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:57

2024-01-12T13:57

2024-01-12T13:57

в мире

сша

йемен

ирак

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конгресс сша

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Члены конгресса США подвергли критике президента США Джо Байдена, поскольку он без их одобрения санкционировал удары по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиадуры по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти. Как отмечают и республиканцы, и демократы, действия Байдена "нарушают первую статью Конституции США", закрепляющую за конгрессом всю полноту законодательной власти. По словам члена конгресса от демократов из штата Орегон Вэл Хойли, "конгресс не давал свое одобрение на осуществление авиаударов". При этом некоторые конгрессмены сравнили события с началом войны в Ираке. "Именно поэтому я голосовала против войны в Ираке. Насилие порождает насилие. Нам нужно прекращение огня, чтобы предотвратить смертоносную, дорогостоящую и катастрофическую эскалацию", - написала в своем аккаунте в соцсети Х конгрессвуман от демократов Барбара Ли. В свете ударов по хуситам конгрессвуман от республиканцев Нэнси Мэйс призвала в своих соцсетях "отринуть межпартийные противоречия" и потребовать от Байдена соблюдения закона, поскольку "только конгресс решает, когда надо объявлять войну". При этом ряд членов конгресса поддерживают операцию возглавляемой США коалиции, но отмечают, что военное вмешательство началось с заметным опозданием. Так, по словам сенатора-республиканца Роджера Викера, "удар запоздал на два месяца, но он стал хорошим первым шагом" к восстановлению порядка в Красном море. Ранее спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон публично поддержал удары по хуситам в Йемене, назвав их "платой" за атаки на корабли США и коммерческие суда. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920921573.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920860500.html

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йемен

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, ирак, майк джонсон, джо байден, конгресс сша, военная операция сша и британии в йемене