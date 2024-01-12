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Слуцкий прокомментировал удары США по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
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13:45 12.01.2024 (обновлено: 13:50 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ssha-1920924508.html
Слуцкий прокомментировал удары США по Йемену
Слуцкий прокомментировал удары США по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
Слуцкий прокомментировал удары США по Йемену
США становятся настоящей угрозой глобальной безопасности со своими военными авантюрами по всему миру, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:45
2024-01-12T13:50
в мире
сша
йемен
великобритания
леонид слуцкий (политик)
джо байден
госдума рф
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США становятся настоящей угрозой глобальной безопасности со своими военными авантюрами по всему миру, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя удары США и Великобритании по Йемену, в своем Telegram-канале. "Для Вашингтона стало правилом сколачивать на принципах "договорняка" коалиции без мандата ООН, прикрываясь, как "фиговым листком", оборонительными якобы целями. Ложь и обман! На самом деле это не что иное, как продолжение агрессивной гегемонистской политики Соединенных Штатов и подмена "силы права" "правом силы". США со своими военными авантюрами по всему миру становятся настоящей угрозой глобальной безопасности", - написал Слуцкий. Он также отметил, что ракетные удары ВВС США и Великобритании по Йемену - это жесточайшее нарушение норм международного права и резолюций Совета безопасности ООН. "Надеюсь, именно так оценят и, наконец, осудят действия американо-британской коалиции остальные члены СБ ООН, экстренное заседание которого созывается сегодня по инициативе России. Не говорю уже о пренебрежении собственной Конституцией - решение бомбить Йемен не было согласовано с Конгрессом, на что указали Байдену даже его однопартийцы - демократы", - подчеркнул Слуцкий. По словам лидера ЛДПР, последствия бомбардировок по территории, контролируемой хуситами, а фактически начало незаконной военной интервенции США и Британии против суверенного государства чреваты резким обострением ситуации в регионе и далеко за его пределами, эскалацией напряженности и новыми жертвами среди мирного населения. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html
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в мире, сша, йемен, великобритания, леонид слуцкий (политик), джо байден, госдума рф, лдпр, оон, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Великобритания, Леонид Слуцкий (политик), Джо Байден, Госдума РФ, ЛДПР, ООН, Военная операция США и Британии в Йемене
Слуцкий прокомментировал удары США по Йемену

Слуцкий: для США стало правилом сколачивать коалиции на принципах "договорняка"

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США становятся настоящей угрозой глобальной безопасности со своими военными авантюрами по всему миру, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя удары США и Великобритании по Йемену, в своем Telegram-канале.
"Для Вашингтона стало правилом сколачивать на принципах "договорняка" коалиции без мандата ООН, прикрываясь, как "фиговым листком", оборонительными якобы целями. Ложь и обман! На самом деле это не что иное, как продолжение агрессивной гегемонистской политики Соединенных Штатов и подмена "силы права" "правом силы". США со своими военными авантюрами по всему миру становятся настоящей угрозой глобальной безопасности", - написал Слуцкий.
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Он также отметил, что ракетные удары ВВС США и Великобритании по Йемену - это жесточайшее нарушение норм международного права и резолюций Совета безопасности ООН.
"Надеюсь, именно так оценят и, наконец, осудят действия американо-британской коалиции остальные члены СБ ООН, экстренное заседание которого созывается сегодня по инициативе России. Не говорю уже о пренебрежении собственной Конституцией - решение бомбить Йемен не было согласовано с Конгрессом, на что указали Байдену даже его однопартийцы - демократы", - подчеркнул Слуцкий.
По словам лидера ЛДПР, последствия бомбардировок по территории, контролируемой хуситами, а фактически начало незаконной военной интервенции США и Британии против суверенного государства чреваты резким обострением ситуации в регионе и далеко за его пределами, эскалацией напряженности и новыми жертвами среди мирного населения.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреСШАЙеменВеликобританияЛеонид Слуцкий (политик)Джо БайденГосдума РФЛДПРООНВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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