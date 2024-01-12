Слуцкий прокомментировал удары США по Йемену
Слуцкий: для США стало правилом сколачивать коалиции на принципах "договорняка"
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США становятся настоящей угрозой глобальной безопасности со своими военными авантюрами по всему миру, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя удары США и Великобритании по Йемену, в своем Telegram-канале.
"Для Вашингтона стало правилом сколачивать на принципах "договорняка" коалиции без мандата ООН, прикрываясь, как "фиговым листком", оборонительными якобы целями. Ложь и обман! На самом деле это не что иное, как продолжение агрессивной гегемонистской политики Соединенных Штатов и подмена "силы права" "правом силы". США со своими военными авантюрами по всему миру становятся настоящей угрозой глобальной безопасности", - написал Слуцкий.
Он также отметил, что ракетные удары ВВС США и Великобритании по Йемену - это жесточайшее нарушение норм международного права и резолюций Совета безопасности ООН.
"Надеюсь, именно так оценят и, наконец, осудят действия американо-британской коалиции остальные члены СБ ООН, экстренное заседание которого созывается сегодня по инициативе России. Не говорю уже о пренебрежении собственной Конституцией - решение бомбить Йемен не было согласовано с Конгрессом, на что указали Байдену даже его однопартийцы - демократы", - подчеркнул Слуцкий.
По словам лидера ЛДПР, последствия бомбардировок по территории, контролируемой хуситами, а фактически начало незаконной военной интервенции США и Британии против суверенного государства чреваты резким обострением ситуации в регионе и далеко за его пределами, эскалацией напряженности и новыми жертвами среди мирного населения.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.