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США могут нанести новые удары по позициям хуситов, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
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10:28 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ssha-1920869367.html
США могут нанести новые удары по позициям хуситов, сообщили СМИ
США могут нанести новые удары по позициям хуситов, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
США могут нанести новые удары по позициям хуситов, сообщили СМИ
США, если будет необходимо, могут нанести новые удары по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:28
2024-01-12T10:28
в мире
йемен
сша
сана
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США, если будет необходимо, могут нанести новые удары по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, сообщает издание Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. "США ожидают, что хуситы ответят, и, хотя они не стремятся к эскалации, американские силы в регионе готовы защищаться и в случае необходимости нанести новые удары", - приводит издание слова чиновников. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240106/lodki-1919966419.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920860500.html
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в мире, йемен, сша, сана, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Сана, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
США могут нанести новые удары по позициям хуситов, сообщили СМИ

Axios: США при необходимости могут нанести новые удары по позициям хуситов

© AFP 2024 / MOHAMMED HUWAISХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AFP 2024 / MOHAMMED HUWAIS
Хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США, если будет необходимо, могут нанести новые удары по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, сообщает издание Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
"США ожидают, что хуситы ответят, и, хотя они не стремятся к эскалации, американские силы в регионе готовы защищаться и в случае необходимости нанести новые удары", - приводит издание слова чиновников.
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6 января, 18:03
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
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В миреЙеменСШАСанаДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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