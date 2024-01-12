США могут нанести новые удары по позициям хуситов, сообщили СМИ
Axios: США при необходимости могут нанести новые удары по позициям хуситов
Хуситы. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США, если будет необходимо, могут нанести новые удары по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, сообщает издание Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
"США ожидают, что хуситы ответят, и, хотя они не стремятся к эскалации, американские силы в регионе готовы защищаться и в случае необходимости нанести новые удары", - приводит издание слова чиновников.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.