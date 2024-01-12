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Остин отдавал приказы по ударам по хуситам из госпиталя, сообщают СМИ

Остин отдавал приказы по ударам по хуситам из госпиталя, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.01.2024

Остин отдавал приказы по ударам по хуситам из госпиталя, сообщают СМИ

Глава Пентагона Ллойд Остин командовал ударами по йеменским хуситам из госпиталя, он использовал защищенные средства связи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T07:46

2024-01-12T07:46

2024-01-12T08:14

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин командовал ударами по йеменским хуситам из госпиталя, он использовал защищенные средства связи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти."Министр Остин дал сегодня приказ Центральному командованию США (CENTCOM) нанести удары и контролировал в реальном времени, используя полный комплект защищенных средств связи", - приводит канал слова чиновника.Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели протстатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920842329.html

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