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Остин отдавал приказы по ударам по хуситам из госпиталя, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
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07:46 12.01.2024 (обновлено: 08:14 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ssha-1920852375.html
Остин отдавал приказы по ударам по хуситам из госпиталя, сообщают СМИ
Остин отдавал приказы по ударам по хуситам из госпиталя, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
Остин отдавал приказы по ударам по хуситам из госпиталя, сообщают СМИ
Глава Пентагона Ллойд Остин командовал ударами по йеменским хуситам из госпиталя, он использовал защищенные средства связи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T07:46
2024-01-12T08:14
в мире
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
йемен
ллойд остин
сша
великобритания
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин командовал ударами по йеменским хуситам из госпиталя, он использовал защищенные средства связи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти."Министр Остин дал сегодня приказ Центральному командованию США (CENTCOM) нанести удары и контролировал в реальном времени, используя полный комплект защищенных средств связи", - приводит канал слова чиновника.Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели протстатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920842329.html
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в мире, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, йемен, ллойд остин, сша, великобритания
В мире, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене, Йемен, Ллойд Остин, США, Великобритания
Остин отдавал приказы по ударам по хуситам из госпиталя, сообщают СМИ

CNN: глава Пентагона отдавал приказы об ударах по Йемену из госпиталя

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин командовал ударами по йеменским хуситам из госпиталя, он использовал защищенные средства связи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти.
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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"Министр Остин дал сегодня приказ Центральному командованию США (CENTCOM) нанести удары и контролировал в реальном времени, используя полный комплект защищенных средств связи", - приводит канал слова чиновника.
Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели протстатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Хуситы наносят удары по военным базам и объектам США и Британии
03:22
 
В миреМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в ЙеменеЙеменЛлойд ОстинСШАВеликобритания
 
 
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