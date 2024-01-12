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Активисты собрались у Белого дома с требованием прекратить удары по Йемену
Активисты собрались у Белого дома с требованием прекратить удары по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
Активисты собрались у Белого дома с требованием прекратить удары по Йемену
Десятки активистов собрались на протестную акцию после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T06:54
2024-01-12T06:54
2024-01-12T08:37
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Десятки активистов собрались на протестную акцию после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене, передает корреспондент РИА Новости. Активисты, собравшиеся поздно вечером возле Белого дома, требуют от США остановить конфликты на Ближнем Востоке. К призывам к прекращению огня в Газе добавился еще один - убрать руки прочь от Йемена. Активисты, несмотря на позднее время, скандируют лозунги, многие пришли с флагами Палестины и плакатами. По наблюдениям корреспондента, акция проходит мирно, полиция присутствует, но не вмешивается. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
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Протесты у Белого дома в Вашингтоне из-за ударов по хуситам в Йемене
Американские удары по хуситам в Йемене спровоцировали протесты, хоть пока и небольшие. Поздно вечером возле Белого дома в Вашингтоне собрались активисты и теперь, помимо прекращения геноцида в Газе, требуют также убрать руки прочь от Йемена.
2024-01-12T06:54
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в мире, сша, йемен, джо байден, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Джо Байден, Военная операция США и Британии в Йемене
Активисты собрались у Белого дома с требованием прекратить удары по Йемену
Возле Белого дома бастуют десятки активистов после ударов США по Йемену