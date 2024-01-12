https://ria.ru/20240112/ssha-1920833972.html

Эксперты рассказали, к чему приведет Байдена скандал о помощи Киеву

Эксперты рассказали, к чему приведет Байдена скандал о помощи Киеву - РИА Новости, 12.01.2024

Эксперты рассказали, к чему приведет Байдена скандал о помощи Киеву

Американские эксперты убеждены, что скандал с недостаточным надзором за помощью США Украине будет стоить действующему президенту Джо Байдену победы на выборах. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T00:55

2024-01-12T00:55

2024-01-12T00:55

украина

сша

джо байден

министерство обороны сша

нато

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Американские эксперты убеждены, что скандал с недостаточным надзором за помощью США Украине будет стоить действующему президенту Джо Байдену победы на выборах. "Этот скандал усложнит усилия по одобрению конгрессом запроса для помощи Украине. И - да, для администрации Байдена он станет проблемой в преддверии выборов", - заявил РИА Новости аналитик ЦРУ в отставке Рэймонд Макговерн. В свою очередь, управляющий редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров сказал, что рассчитывает на перемену в сторону скептического отношения в необходимости потока помощи Украине после обнародования доклада. Кузмаров отметил, что большинство конгрессменов не являются независимыми и наживаются на торговле оружием и конфликтах, поэтому и поддерживают увеличение военной помощи и расходов Пентагона. "При этом некоторые начинают отказываться от поддержки и тормозят увеличение помощи, так что, скорее всего, Байден не сможет финансировать конфликт так, как ему хотелось бы", - сказал он. Киев, как считает эксперт, ориентируется больше на европейские страны, а не на США в вопросе поддержки. По словам Кузмарова, американцы рассматривают ситуацию вокруг Украины как симптом плохого руководства Байдена, это снижает его шансы на выборах. "Налогоплательщики мало получают в обмен на свои кровные доллары, и это они видят на примере Украины, которая становится такой же катастрофой, как Афганистан и Ирак", - сказал он. "Байден заслуженно заплатит на выборах и, вероятно, проиграет их, не предлагая ничего американцам и вызывая общее смущение", - добавил Кузмаров. В четверг был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными, без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны. Доклад публикуется на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине. В январе дискуссии продолжились, но пока не принесли ощутимых результатов. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране южной границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.

https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html

https://ria.ru/20240112/evrosoyuz-1920831674.html

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920392868.html

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украина, сша, джо байден, министерство обороны сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), в мире