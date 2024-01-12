https://ria.ru/20240112/sredstva-1920876590.html

"Набить карманы": в конгрессе США резко высказались об Украине

"Набить карманы": в конгрессе США резко высказались об Украине - РИА Новости, 12.01.2024

"Набить карманы": в конгрессе США резко высказались об Украине

Правительство США скрывает правду о переданных Украине финансовых средствах, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:52

2024-01-12T10:52

2024-01-12T10:52

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство США скрывает правду о переданных Украине финансовых средствах, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин."Вашингтон лжет американцам об успехе после передачи миллиардов Украине", — отметила она.Грин также подчеркнула, что Белый дом должен немедленно прекратить финансировать этот конфликт и сосредоточиться на внутренних проблемах США."Не нужно принуждать американских налогоплательщиков финансировать гибель молодых украинцев ради того, чтобы военно-промышленный комплекс набил свои карманы", — заключила конгрессвумен.Накануне инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. По данным Сторча, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда. Ситуация по мониторингу осложняется тем, что Пентагон не вел инвентарные описи вооружений. Помимо этого, работа инспекторов затруднена ограничениями на их передвижения на Украине, нехваткой персонала на местах, в том числе в странах-партнерах, через которые осуществляют транзит американского оружия.Доклад публикуется на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине.

https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html

https://ria.ru/20240112/kontrol-1920865926.html

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