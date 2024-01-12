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"Набить карманы": в конгрессе США резко высказались об Украине - РИА Новости, 12.01.2024
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10:52 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/sredstva-1920876590.html
"Набить карманы": в конгрессе США резко высказались об Украине
"Набить карманы": в конгрессе США резко высказались об Украине - РИА Новости, 12.01.2024
"Набить карманы": в конгрессе США резко высказались об Украине
Правительство США скрывает правду о переданных Украине финансовых средствах, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:52
2024-01-12T10:52
в мире
сша
украина
киев
марджори тейлор грин
джо байден
министерство обороны сша
конгресс сша
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство США скрывает правду о переданных Украине финансовых средствах, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин."Вашингтон лжет американцам об успехе после передачи миллиардов Украине", — отметила она.Грин также подчеркнула, что Белый дом должен немедленно прекратить финансировать этот конфликт и сосредоточиться на внутренних проблемах США."Не нужно принуждать американских налогоплательщиков финансировать гибель молодых украинцев ради того, чтобы военно-промышленный комплекс набил свои карманы", — заключила конгрессвумен.Накануне инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. По данным Сторча, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда. Ситуация по мониторингу осложняется тем, что Пентагон не вел инвентарные описи вооружений. Помимо этого, работа инспекторов затруднена ограничениями на их передвижения на Украине, нехваткой персонала на местах, в том числе в странах-партнерах, через которые осуществляют транзит американского оружия.Доклад публикуется на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине.
https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html
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в мире, сша, украина, киев, марджори тейлор грин, джо байден, министерство обороны сша, конгресс сша
В мире, США, Украина, Киев, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден, Министерство обороны США, Конгресс США
"Набить карманы": в конгрессе США резко высказались об Украине

Конгрессвумен Грин: США лгут об эффективном использовании средств на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство США скрывает правду о переданных Украине финансовых средствах, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Вашингтон лжет американцам об успехе после передачи миллиардов Украине", — отметила она.
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Грин также подчеркнула, что Белый дом должен немедленно прекратить финансировать этот конфликт и сосредоточиться на внутренних проблемах США.
"Не нужно принуждать американских налогоплательщиков финансировать гибель молодых украинцев ради того, чтобы военно-промышленный комплекс набил свои карманы", — заключила конгрессвумен.
Накануне инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. По данным Сторча, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда. Ситуация по мониторингу осложняется тем, что Пентагон не вел инвентарные описи вооружений. Помимо этого, работа инспекторов затруднена ограничениями на их передвижения на Украине, нехваткой персонала на местах, в том числе в странах-партнерах, через которые осуществляют транзит американского оружия.
Доклад публикуется на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине.
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В миреСШАУкраинаКиевМарджори Тейлор ГринДжо БайденМинистерство обороны СШАКонгресс США
 
 
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