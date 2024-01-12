"Набить карманы": в конгрессе США резко высказались об Украине
Конгрессвумен Грин: США лгут об эффективном использовании средств на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство США скрывает правду о переданных Украине финансовых средствах, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Вашингтон лжет американцам об успехе после передачи миллиардов Украине", — отметила она.
Грин также подчеркнула, что Белый дом должен немедленно прекратить финансировать этот конфликт и сосредоточиться на внутренних проблемах США.
"Не нужно принуждать американских налогоплательщиков финансировать гибель молодых украинцев ради того, чтобы военно-промышленный комплекс набил свои карманы", — заключила конгрессвумен.
Накануне инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. По данным Сторча, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда. Ситуация по мониторингу осложняется тем, что Пентагон не вел инвентарные описи вооружений. Помимо этого, работа инспекторов затруднена ограничениями на их передвижения на Украине, нехваткой персонала на местах, в том числе в странах-партнерах, через которые осуществляют транзит американского оружия.
Доклад публикуется на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине.