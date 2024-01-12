https://ria.ru/20240112/sportsmeny-perebezhchiki-1920812340.html

Платить ли перебежчикам: вопрос, который может разделить Россию

Платить ли перебежчикам: вопрос, который может разделить Россию - РИА Новости, 12.01.2024

Платить ли перебежчикам: вопрос, который может разделить Россию

Специальная военная операция запустила большое количество тектонических процессов — как внешних, так и внутренних, среди которых массовая самоидентификация... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:00

2024-01-12T08:00

2024-01-12T08:01

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спорт

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россия

олимпийские игры

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Специальная военная операция запустила большое количество тектонических процессов — как внешних, так и внутренних, среди которых массовая самоидентификация граждан России по отношению к вопросам "С кем я в сложный для страны период?", "Чем я готов пожертвовать и что я могу сделать для нашей общей победы?".И получается так, что ответы на эти, в общем-то, незамысловатые вопросы обнажают истинную человеческую и гражданскую сущность многих людей, которых раньше мы готовы были носить на руках.Характерный пример.Вчера заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что "с пониманием относится к решению многих отечественных фигуристов выступать под флагом других стран". По ее мнению, это не только не предосудительно, а нормально и даже необходимо: "И правильно делают, что уходят. Спорт — это их жизнь, профессия, им надо выступать".Получается, знаменитый тренер поддерживает решение целого ряда ранее известных и уважаемых в России спортсменов ради своей карьеры, потенциальных побед, призов и денег росчерком пера сменить свое российское гражданство на чужое — после того как родная страна дала им все условия, чтобы они достигли высших спортивных вершин. И это мнение не только Тарасовой — его в той или иной степени разделяют многие сочувствующие и даже некоторые действующие спортивные функционеры, призывающие "не судить строго" и, конечно, "понять и простить".По данным, озвученным этой осенью замминистра спорта России Алексея Морозова, за последнее время спортивное гражданство сменили 55 спортсменов по олимпийским видам спорта, ранее живших и тренировавшихся в России, например: обладательница серебряной медали Олимпиады-2020 в соревнованиях по академической гребле Анна Пракатень, призер чемпионатов мира по шорт-треку Софья Просвирнова, трехкратная победительница Московского марафона Сардана Трофимова и двукратный чемпион Европы по вольной борьбе Даурен Куруглиев. Многие из перебежчиков, такие как фигуристы Дэвис и Смолкин, искренне считают, что они "ничего и никому не должны", потому что до попадания в сборную "у них были большие личные расходы".Для начала поясним, что Дэвисы и Смолкины при всех своих потенциальных заработках на западных хлебах до ревматической старости не смогут расплатиться за все, что вложила в них страна, то есть рядовые налогоплательщики. Так получилось, что со времен ужасного СССР наше государство тратит на подготовку будущих чемпионов колоссальные средства: это строительство и содержание спортивной инфраструктуры, секции, кружки, тренеры, воспитатели, массажисты, врачи, экипировка, оборудование и так далее. С определенного уровня начинаются постоянные зарплаты, немаленькие призовые и щедрые бонусы от регионов, а также полное финансовое обеспечение участия в международных соревнованиях и Олимпиадах.Минутка занимательных цифр.В госбюджете взращивание, например, олимпийцев, проходящее по статье "Спорт высших достижений", составляет порядка 25 миллиардов рублей в год. Из них Минспорт ежегодно направляет 13-15 миллиардов региональным спорткомитетам и финансирует проведение национальных и региональных соревнований по 132 видам спорта, из которых один миллиард идет на олимпийские виды спорта. Сюда же включены средства на выплату бывшим и действующим членам олимпийских сборных команд (ежегодно порядка одного миллиарда рублей). Расходы Олимпийского Комитета России (ОКР) на подготовку сборной команды непосредственно к Олимпиаде также составляют не менее миллиарда рублей. Чемпионам и призерам Олимпиад и Паралимпиад из федерального и региональных бюджетов выплачиваются премии: четыре миллиона рублей — за золотую медаль, 2,5 миллиона — за серебряную, 1,7 миллиона — за бронзовую. Региональные власти выплачивают свои премии. Например, Москва удваивает размер федеральной премии за счет средств городского бюджета.И это лишь вершина огромного айсберга. Все вложения, труд и жизнь многих поколений граждан нашей страны ради воспитания наших, российских чемпионов посчитать просто невозможно. Так же как невозможно просто так "простить России все, что должен".Именно поэтому 17 июля прошлого года председатель комитета Госдумы России по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене ими гражданства. По данным от ряда источников, сейчас прорабатывается алгоритм и механизмы взыскания данной компенсации. Кроме того, в октябре 2023-го Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) издал приказ "О денежной выплате (компенсации) при увольнении спортсмена по инициативе работника (по собственному желанию) без уважительных причин", направленный как раз на спортивных перебежчиков.Но вопрос по большому счету не в деньгах.После унижений, которым в преддверии Олимпиады в Париже подверглись российские спортсмены со стороны МОК, подавляющее большинство из них просто отказались туда ехать, хотя их не заставляли менять гражданство — им лишь запретили выступать под российским флагом. Подумаешь, мелочь — выступишь как нейтральный, но зато вот он, шанс всей жизни!Тем не менее наши спортсмены были практически едины. Известный шахматист Сергей Карякин заявил: "Я не буду выступать под нейтральным флагом. Выступаю только под флагом России". Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отказался прогибаться: "Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ". Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сказала: "Я не хочу быть попугаем. Мы вернемся на международные турниры, только когда будем россиянами". Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер назвала выступление русских без флага и гимна позором: "Такого оскорбительного отношения наша страна не должна терпеть. Нет, не будем на коленях, не будем в белом костюме с белым флагом "Сдаюсь".Лучшие спортсмены России приняли единственное правильное решение — остаться со своей страной, своим народом и быть верными своему флагу.А спортивные Макаревичи и Галкины, которые считают, что родина там, где больше наград и денег, никогда не поймут, что их жизнь и карьера, например, ничем не ценнее жизни и карьеры наших ребят, которые бросили все и пошли в окопы СВО.Они тоже учились, они тоже работали, у них тоже были грандиозные планы на жизнь и были мечты о комфорте, человеческом счастье. Что бы они ответили Дэвисам и Смолкиным, если бы им сказали: меняйте гражданство на украинское, немецкое или польское — там заплатят больше?Наверное, только одно: Родина не продается.

https://rsport.ria.ru/20230804/grazhdanstvo-1888216764.html

https://rsport.ria.ru/20231227/fekhtovanie-1918437852.html

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аналитика, спорт, релоканты, россия, олимпийские игры