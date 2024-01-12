Жители Удмуртии отправили в зону СВО FPV-дроны и другие спецсредства
FPV-дроны и другие спецсредства отправили из Удмуртии военнослужащим в зону СВО
© Фото : пресс-служба главы УдмуртииДроны из Удмуртии для военнослужащих в зоне СВО
© Фото : пресс-служба главы Удмуртии
Дроны из Удмуртии для военнослужащих в зоне СВО
УФА, 12 янв – РИА Новости. Жители Удмуртии отправили в зону спецоперации спецсредства и оборудование, в том числе FPV-дроны, передающие видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота, сообщили в пресс-службе главы региона.
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"Из Удмуртии в зону проведения спецоперации ушла очередная партия дополнительной помощи подразделениям, в которых служат наши бойцы. Отправку собрали при содействии волонтеров города Глазова, фонда "Сообщество" и правительства республики", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что груз сформировали по заявкам от командования. "В него вошли спецсредства, в том числе приборы ночного видения, медоборудование, включая аппараты ЭКГ, строительный инструмент. Самое ценное в этой отправке – FPV-дроны и комплектующие к ним. FPV-дроном называется беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота. В них на передовой сейчас есть высокая необходимость", - сообщает пресс-служба.