https://ria.ru/20240112/spetssredstva-1920996539.html

Жители Удмуртии отправили в зону СВО FPV-дроны и другие спецсредства

Жители Удмуртии отправили в зону СВО FPV-дроны и другие спецсредства - РИА Новости, 12.01.2024

Жители Удмуртии отправили в зону СВО FPV-дроны и другие спецсредства

Жители Удмуртии отправили в зону спецоперации спецсредства и оборудование, в том числе FPV-дроны, передающие видео с помощью беспроводной связи на очки... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:56

2024-01-12T16:56

2024-01-12T16:56

надежные люди

технологии

глазов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 12 янв – РИА Новости. Жители Удмуртии отправили в зону спецоперации спецсредства и оборудование, в том числе FPV-дроны, передающие видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота, сообщили в пресс-службе главы региона. "Из Удмуртии в зону проведения спецоперации ушла очередная партия дополнительной помощи подразделениям, в которых служат наши бойцы. Отправку собрали при содействии волонтеров города Глазова, фонда "Сообщество" и правительства республики", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что груз сформировали по заявкам от командования. "В него вошли спецсредства, в том числе приборы ночного видения, медоборудование, включая аппараты ЭКГ, строительный инструмент. Самое ценное в этой отправке – FPV-дроны и комплектующие к ним. FPV-дроном называется беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота. В них на передовой сейчас есть высокая необходимость", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20231225/elka-1918003689.html

глазов

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, глазов, удмуртская республика (удмуртия)