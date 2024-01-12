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В Минобороны рассказали об ударах по украинским предприятиям - РИА Новости, 12.01.2024
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16:24 12.01.2024 (обновлено: 16:55 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920982275.html
В Минобороны рассказали об ударах по украинским предприятиям
В Минобороны рассказали об ударах по украинским предприятиям - РИА Новости, 12.01.2024
В Минобороны рассказали об ударах по украинским предприятиям
Целями ударов ВС России были украинские предприятия ВПК, производящие, модернизирующие и ремонтирующие самолеты, БПЛА, бронетехнику, РСЗО, артиллерию, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:24
2024-01-12T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
украина
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Целями ударов ВС России были украинские предприятия ВПК, производящие, модернизирующие и ремонтирующие самолеты, БПЛА, бронетехнику, РСЗО, артиллерию, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920992674.html
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
В Минобороны рассказали об ударах по украинским предприятиям

Минобороны: целями ударов ВС России были украинские предприятия ВПК

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Целями ударов ВС России были украинские предприятия ВПК, производящие, модернизирующие и ремонтирующие самолеты, БПЛА, бронетехнику, РСЗО, артиллерию, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем", — сказали в ведомстве.
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