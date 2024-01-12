https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920982275.html

В Минобороны рассказали об ударах по украинским предприятиям

В Минобороны рассказали об ударах по украинским предприятиям - РИА Новости, 12.01.2024

В Минобороны рассказали об ударах по украинским предприятиям

Целями ударов ВС России были украинские предприятия ВПК, производящие, модернизирующие и ремонтирующие самолеты, БПЛА, бронетехнику, РСЗО, артиллерию, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:24

2024-01-12T16:24

2024-01-12T16:55

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Целями ударов ВС России были украинские предприятия ВПК, производящие, модернизирующие и ремонтирующие самолеты, БПЛА, бронетехнику, РСЗО, артиллерию, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем", — сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920992674.html

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Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы рф, россия, украина