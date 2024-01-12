https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920982153.html
Российские войска отразили на Купянском направлении 27 атак и контратак
Российские войска отразили на Купянском направлении 27 атак и контратак - РИА Новости, 12.01.2024
Российские войска отразили на Купянском направлении 27 атак и контратак
На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:23
2024-01-12T16:23
2024-01-12T16:44
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Песчаное и Берестовое Харьковской области", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Российские войска отразили на Купянском направлении 27 атак и контратак
Минобороны: российские войска улучшили положение на Купянском направлении