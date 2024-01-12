https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920982153.html

Российские войска отразили на Купянском направлении 27 атак и контратак

Российские войска отразили на Купянском направлении 27 атак и контратак - РИА Новости, 12.01.2024

Российские войска отразили на Купянском направлении 27 атак и контратак

На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:23

2024-01-12T16:23

2024-01-12T16:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Песчаное и Берестовое Харьковской области", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина