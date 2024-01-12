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Российские войска отразили на Купянском направлении 27 атак и контратак - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 12.01.2024 (обновлено: 16:44 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920982153.html
Российские войска отразили на Купянском направлении 27 атак и контратак
Российские войска отразили на Купянском направлении 27 атак и контратак - РИА Новости, 12.01.2024
Российские войска отразили на Купянском направлении 27 атак и контратак
На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:23
2024-01-12T16:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Песчаное и Берестовое Харьковской области", - уточнили в ведомстве.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Российские войска отразили на Купянском направлении 27 атак и контратак

Минобороны: российские войска улучшили положение на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
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"На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак и контратак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Песчаное и Берестовое Харьковской области", - уточнили в ведомстве.
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