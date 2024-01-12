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Ничто не помешает России выполнить цели спецоперации, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920945235.html
Ничто не помешает России выполнить цели спецоперации, заявила Матвиенко
Ничто не помешает России выполнить цели спецоперации, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.01.2024
Ничто не помешает России выполнить цели спецоперации, заявила Матвиенко
Никакие внешние факторы не смогут повлиять на решимость РФ следовать целям СВО, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:41
2024-01-12T14:41
специальная военная операция на украине
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Никакие внешние факторы не смогут повлиять на решимость РФ следовать целям СВО, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Я абсолютно уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей специальной военной операции", - сказала она на церемонии награждения участников конкурса "Совет Федерации - палата регионов". Матвиенко отметила, что у противников России не получится ничего как на передовой, так и во многих других сферах. "У нас есть главное преимущество - полное понимание гражданами необходимости отстаивания суверенного пути развития России и колоссальная поддержка и консолидация общества", - подчеркнула парламентарий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Ничто не помешает России выполнить цели спецоперации, заявила Матвиенко

Матвиенко: никакие факторы не повлияют на решимость России выполнять цели СВО

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Никакие внешние факторы не смогут повлиять на решимость РФ следовать целям СВО, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Я абсолютно уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей специальной военной операции", - сказала она на церемонии награждения участников конкурса "Совет Федерации - палата регионов".
Матвиенко отметила, что у противников России не получится ничего как на передовой, так и во многих других сферах.
«
"У нас есть главное преимущество - полное понимание гражданами необходимости отстаивания суверенного пути развития России и колоссальная поддержка и консолидация общества", - подчеркнула парламентарий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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