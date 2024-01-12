https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920945235.html
Ничто не помешает России выполнить цели спецоперации, заявила Матвиенко
Ничто не помешает России выполнить цели спецоперации, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.01.2024
Ничто не помешает России выполнить цели спецоперации, заявила Матвиенко
Никакие внешние факторы не смогут повлиять на решимость РФ следовать целям СВО, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:41
2024-01-12T14:41
2024-01-12T14:41
специальная военная операция на украине
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Никакие внешние факторы не смогут повлиять на решимость РФ следовать целям СВО, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Я абсолютно уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей специальной военной операции", - сказала она на церемонии награждения участников конкурса "Совет Федерации - палата регионов". Матвиенко отметила, что у противников России не получится ничего как на передовой, так и во многих других сферах. "У нас есть главное преимущество - полное понимание гражданами необходимости отстаивания суверенного пути развития России и колоссальная поддержка и консолидация общества", - подчеркнула парламентарий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Ничто не помешает России выполнить цели спецоперации, заявила Матвиенко
Матвиенко: никакие факторы не повлияют на решимость России выполнять цели СВО