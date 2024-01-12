https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845357.html

Вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 12.01.2024

Вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки "Центр" уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T05:07

2024-01-12T05:07

2024-01-12T05:07

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россия

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки "Центр" уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Краснолиманском направлении экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение укреплениям ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что армейская авиация группировки войск "Центр" продолжает поражать наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. Основными целями являются укреплённые сооружения, опорные пункты противника, а также танки и боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845233.html

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россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф