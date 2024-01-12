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Вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 12.01.2024
Вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки "Центр" уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:07
2024-01-12T05:07
2024-01-12T05:07
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ка-52 "аллигатор"
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безопасность
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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки "Центр" уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Краснолиманском направлении экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение укреплениям ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что армейская авиация группировки войск "Центр" продолжает поражать наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. Основными целями являются укреплённые сооружения, опорные пункты противника, а также танки и боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845233.html
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россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
МО: вертолеты группировки "Центр" уничтожили "опорник" ВСУ под Красным Лиманом