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Вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845357.html
Вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 12.01.2024
Вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки "Центр" уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:07
2024-01-12T05:07
специальная военная операция на украине
россия
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки "Центр" уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Краснолиманском направлении экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение укреплениям ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что армейская авиация группировки войск "Центр" продолжает поражать наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. Основными целями являются укреплённые сооружения, опорные пункты противника, а также танки и боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845233.html
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россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

МО: вертолеты группировки "Центр" уничтожили "опорник" ВСУ под Красным Лиманом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки "Центр" уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На Краснолиманском направлении экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение укреплениям ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
05:06
В ведомстве добавили, что армейская авиация группировки войск "Центр" продолжает поражать наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. Основными целями являются укреплённые сооружения, опорные пункты противника, а также танки и боевые машины пехоты.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКа-52 "Аллигатор"Вооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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