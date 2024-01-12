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Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845233.html
Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.01.2024
Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по украинским подразделениям на Донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:06
2024-01-12T05:06
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по украинским подразделениям на Донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. &quot;Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получил задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выполнили взлет, набор высоты, выход в район выполнения боевой задачи. Выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет. Все цели уничтожены - задачу выполнили", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Беркут".
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845113.html
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россия, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-25, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении

МО: экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по украинским подразделениям на Донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
«

"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"Получил задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выполнили взлет, набор высоты, выход в район выполнения боевой задачи. Выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет. Все цели уничтожены - задачу выполнили", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Беркут".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-25Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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