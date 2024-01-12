https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845233.html
Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.01.2024
Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по украинским подразделениям на Донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:06
2024-01-12T05:06
2024-01-12T05:06
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по украинским подразделениям на Донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получил задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выполнили взлет, набор высоты, выход в район выполнения боевой задачи. Выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет. Все цели уничтожены - задачу выполнили", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Беркут".
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845113.html
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россия, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-25, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
МО: экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по украинским подразделениям на Донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
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"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"Получил задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выполнили взлет, набор высоты, выход в район выполнения боевой задачи. Выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет. Все цели уничтожены - задачу выполнили", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Беркут".
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