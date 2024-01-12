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На Южнодонецком направлении уничтожили три пункта дислокации ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 12.01.2024 (обновлено: 05:10 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920844733.html
На Южнодонецком направлении уничтожили три пункта дислокации ВСУ
На Южнодонецком направлении уничтожили три пункта дислокации ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
На Южнодонецком направлении уничтожили три пункта дислокации ВСУ
На Южнодонецком направлении уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:03
2024-01-12T05:10
специальная военная операция на украине
константиновка
старомайорское
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Южнодонецком направлении уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки и Ильинки", — сказал Гордеев. Он уточнил, что уничтожены три пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиацией и полевой склад боеприпасов. "В течение суток пресечены пять попыток противника провести ротацию боевиков в районах Новомихайловки и Старомайорского. Потери противника составили два пикапа, три минометных расчета и более 145 военнослужащих убитыми и ранеными", — сообщил Гордеев.
https://ria.ru/20240112/nastuplenie-1920837213.html
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константиновка, старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Старомайорское, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
На Южнодонецком направлении уничтожили три пункта дислокации ВСУ

МО: три пункта дислокации ВСУ уничтожили на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Южнодонецком направлении уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки и Ильинки", — сказал Гордеев.
Он уточнил, что уничтожены три пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиацией и полевой склад боеприпасов.
"В течение суток пресечены пять попыток противника провести ротацию боевиков в районах Новомихайловки и Старомайорского. Потери противника составили два пикапа, три минометных расчета и более 145 военнослужащих убитыми и ранеными", — сообщил Гордеев.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаСтаромайорскоеАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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