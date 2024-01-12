https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920844733.html

На Южнодонецком направлении уничтожили три пункта дислокации ВСУ

На Южнодонецком направлении уничтожили три пункта дислокации ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024

На Южнодонецком направлении уничтожили три пункта дислокации ВСУ

На Южнодонецком направлении уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T05:03

2024-01-12T05:03

2024-01-12T05:10

специальная военная операция на украине

константиновка

старомайорское

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Южнодонецком направлении уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки и Ильинки", — сказал Гордеев. Он уточнил, что уничтожены три пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиацией и полевой склад боеприпасов. "В течение суток пресечены пять попыток противника провести ротацию боевиков в районах Новомихайловки и Старомайорского. Потери противника составили два пикапа, три минометных расчета и более 145 военнослужащих убитыми и ранеными", — сообщил Гордеев.

https://ria.ru/20240112/nastuplenie-1920837213.html

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константиновка, старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность