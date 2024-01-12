https://ria.ru/20240112/soyuz-1920947797.html

НАТО и США закрепляют статус террористического союза, заявил Шхагошев

НАТО и США закрепляют статус террористического союза, заявил Шхагошев - РИА Новости, 12.01.2024

НАТО и США закрепляют статус террористического союза, заявил Шхагошев

НАТО во главе с США закрепляет за собой статус террористического союза, уничтожающего региональную и мировую безопасность, заявил РИА Новости член думского... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:48

2024-01-12T14:48

2024-01-12T14:49

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военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. НАТО во главе с США закрепляет за собой статус террористического союза, уничтожающего региональную и мировую безопасность, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. "НАТО во главе с США закрепляют за собой статус террористического союза, уничтожающего региональную и мировую безопасность, берут на себя ответственность за новые жертвы, разрушают статус-кво во всех сферах и провоцируют режим мести уже на своих территориях", - сказал Шхагошев. В новом миропорядке политическое влияние - не бомбовые удары, а профессиональная дружба, отметил он. "Ближний Восток может быть только зоной договоренностей, а не зоной боевых операций. Иначе это война на десятилетия. В России это давно поняли и подтвердили практическими дружескими ближневосточными отношениями", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240112/konflikt-1920945570.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920937112.html

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в мире, сша, великобритания, йемен, джо байден, адальби шхагошев, нато, военная операция сша и британии в йемене