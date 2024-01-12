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НАТО и США закрепляют статус террористического союза, заявил Шхагошев
НАТО и США закрепляют статус террористического союза, заявил Шхагошев - РИА Новости, 12.01.2024
НАТО и США закрепляют статус террористического союза, заявил Шхагошев
НАТО во главе с США закрепляет за собой статус террористического союза, уничтожающего региональную и мировую безопасность, заявил РИА Новости член думского... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:48
2024-01-12T14:48
2024-01-12T14:49
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военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. НАТО во главе с США закрепляет за собой статус террористического союза, уничтожающего региональную и мировую безопасность, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. "НАТО во главе с США закрепляют за собой статус террористического союза, уничтожающего региональную и мировую безопасность, берут на себя ответственность за новые жертвы, разрушают статус-кво во всех сферах и провоцируют режим мести уже на своих территориях", - сказал Шхагошев. В новом миропорядке политическое влияние - не бомбовые удары, а профессиональная дружба, отметил он. "Ближний Восток может быть только зоной договоренностей, а не зоной боевых операций. Иначе это война на десятилетия. В России это давно поняли и подтвердили практическими дружескими ближневосточными отношениями", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240112/konflikt-1920945570.html
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В мире, США, Великобритания, Йемен, Джо Байден, Адальби Шхагошев, НАТО, Военная операция США и Британии в Йемене
НАТО и США закрепляют статус террористического союза, заявил Шхагошев
Депутат Шхагошев: НАТО во главе с США закрепляют статус террористического союза