Рейтинг@Mail.ru
НАТО и США закрепляют статус террористического союза, заявил Шхагошев - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 12.01.2024 (обновлено: 14:49 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/soyuz-1920947797.html
НАТО и США закрепляют статус террористического союза, заявил Шхагошев
НАТО и США закрепляют статус террористического союза, заявил Шхагошев - РИА Новости, 12.01.2024
НАТО и США закрепляют статус террористического союза, заявил Шхагошев
НАТО во главе с США закрепляет за собой статус террористического союза, уничтожающего региональную и мировую безопасность, заявил РИА Новости член думского... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:48
2024-01-12T14:49
в мире
сша
великобритания
йемен
джо байден
адальби шхагошев
нато
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763206550_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ec8c6eae698eafddaa5f119d5016c240.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. НАТО во главе с США закрепляет за собой статус террористического союза, уничтожающего региональную и мировую безопасность, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. "НАТО во главе с США закрепляют за собой статус террористического союза, уничтожающего региональную и мировую безопасность, берут на себя ответственность за новые жертвы, разрушают статус-кво во всех сферах и провоцируют режим мести уже на своих территориях", - сказал Шхагошев. В новом миропорядке политическое влияние - не бомбовые удары, а профессиональная дружба, отметил он. "Ближний Восток может быть только зоной договоренностей, а не зоной боевых операций. Иначе это война на десятилетия. В России это давно поняли и подтвердили практическими дружескими ближневосточными отношениями", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240112/konflikt-1920945570.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920937112.html
сша
великобритания
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763206550_96:0:995:674_1920x0_80_0_0_84411539c88c73e5c512ecdf0479291c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, йемен, джо байден, адальби шхагошев, нато, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Великобритания, Йемен, Джо Байден, Адальби Шхагошев, НАТО, Военная операция США и Британии в Йемене
НАТО и США закрепляют статус террористического союза, заявил Шхагошев

Депутат Шхагошев: НАТО во главе с США закрепляют статус террористического союза

© Фото пресс-службы депутата Адальби Шхагошев
 Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Адальби Шхагошев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. НАТО во главе с США закрепляет за собой статус террористического союза, уничтожающего региональную и мировую безопасность, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Эксперт рассказал, зачем США раздувают конфликт с Йеменом
Вчера, 14:42
«
"НАТО во главе с США закрепляют за собой статус террористического союза, уничтожающего региональную и мировую безопасность, берут на себя ответственность за новые жертвы, разрушают статус-кво во всех сферах и провоцируют режим мести уже на своих территориях", - сказал Шхагошев.
В новом миропорядке политическое влияние - не бомбовые удары, а профессиональная дружба, отметил он.
«
"Ближний Восток может быть только зоной договоренностей, а не зоной боевых операций. Иначе это война на десятилетия. В России это давно поняли и подтвердили практическими дружескими ближневосточными отношениями", - добавил парламентарий.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Лондон назвал удары по позициям хуситов законными
дополняется ...
 
В миреСШАВеликобританияЙеменДжо БайденАдальби ШхагошевНАТОВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала