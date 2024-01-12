https://ria.ru/20240112/sotspodderzhka-1921054041.html

Глава АСИ: Новгородский навигатор мер соцподдержки — одна из лучших практик

Глава АСИ: Новгородский навигатор мер соцподдержки — одна из лучших практик - РИА Новости, 12.01.2024

Глава АСИ: Новгородский навигатор мер соцподдержки — одна из лучших практик

Агентство стратегических инициатив рекомендует другим регионам навигатор мер социальной поддержки Новгородской области как одну из лучших практик, рассказала... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T20:47

2024-01-12T20:47

2024-01-12T20:47

общество

новгородская область

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив рекомендует другим регионам навигатор мер социальной поддержки Новгородской области как одну из лучших практик, рассказала глава АСИ Светлана Чупшева. Региональный социальный стандарт обсуждался в пятницу на заседании комиссии Госсовета по соцполитике. АСИ ежегодно проводит оценку качества жизни в регионах и составляет рейтинг. Для этого разработан региональный социальный стандарт, включающий значимые для людей услуги. Он одобрен комиссией Госсовета и рекомендован к внедрению в субъектах. По словам Чупшевой, обозначены 50 наиболее важных жизненных ситуаций, по которым предлагается алгоритм решения. Кроме того, регионам рекомендовано создавать советы по качеству жизни и институты региональных уполномоченных. "Порядка 20 жизненных ситуаций уже отработаны с регионами как системные решения. Например, была отработана ситуация возвращения участников СВО в мирную жизнь... У нас очень много мер поддержки федерального и регионального уровня, обычному человеку трудно разобраться. Одна из лучших первых практик, как раз, Новгородской области – навигатор мер социальной поддержки, который мы рекомендуем всем регионам", – рассказала Чупшева. По ее словам, АСИ фиксирует рост удовлетворенности на 25 процентов социальными, медицинскими и образовательными услугами среди населения. А больше половины регионов улучшили свои интегральные индексы. "Новгородская область - в числе регионов, которые улучшили свои показатели по рейтингу качества жизни. По сравнению с 2022 годом показали динамику по большинству показателей", - уточнила Чупшева.

https://ria.ru/20240112/postroit-1921042303.html

https://ria.ru/20240112/velikiy_novgorod-1920974342.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, новгородская область, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)