https://ria.ru/20240112/sotspodderzhka-1921054041.html
Глава АСИ: Новгородский навигатор мер соцподдержки — одна из лучших практик
Глава АСИ: Новгородский навигатор мер соцподдержки — одна из лучших практик - РИА Новости, 12.01.2024
Глава АСИ: Новгородский навигатор мер соцподдержки — одна из лучших практик
Агентство стратегических инициатив рекомендует другим регионам навигатор мер социальной поддержки Новгородской области как одну из лучших практик, рассказала... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T20:47
2024-01-12T20:47
2024-01-12T20:47
общество
новгородская область
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921055832_0:67:1776:1066_1920x0_80_0_0_6a0ef31c6ceb790477e99242648622b3.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив рекомендует другим регионам навигатор мер социальной поддержки Новгородской области как одну из лучших практик, рассказала глава АСИ Светлана Чупшева. Региональный социальный стандарт обсуждался в пятницу на заседании комиссии Госсовета по соцполитике. АСИ ежегодно проводит оценку качества жизни в регионах и составляет рейтинг. Для этого разработан региональный социальный стандарт, включающий значимые для людей услуги. Он одобрен комиссией Госсовета и рекомендован к внедрению в субъектах. По словам Чупшевой, обозначены 50 наиболее важных жизненных ситуаций, по которым предлагается алгоритм решения. Кроме того, регионам рекомендовано создавать советы по качеству жизни и институты региональных уполномоченных. "Порядка 20 жизненных ситуаций уже отработаны с регионами как системные решения. Например, была отработана ситуация возвращения участников СВО в мирную жизнь... У нас очень много мер поддержки федерального и регионального уровня, обычному человеку трудно разобраться. Одна из лучших первых практик, как раз, Новгородской области – навигатор мер социальной поддержки, который мы рекомендуем всем регионам", – рассказала Чупшева. По ее словам, АСИ фиксирует рост удовлетворенности на 25 процентов социальными, медицинскими и образовательными услугами среди населения. А больше половины регионов улучшили свои интегральные индексы. "Новгородская область - в числе регионов, которые улучшили свои показатели по рейтингу качества жизни. По сравнению с 2022 годом показали динамику по большинству показателей", - уточнила Чупшева.
https://ria.ru/20240112/postroit-1921042303.html
https://ria.ru/20240112/velikiy_novgorod-1920974342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новгородская область, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Новгородская область, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив рекомендует другим регионам навигатор мер социальной поддержки Новгородской области как одну из лучших практик, рассказала глава АСИ Светлана Чупшева.
Региональный социальный стандарт обсуждался в пятницу на заседании комиссии Госсовета по соцполитике. АСИ ежегодно проводит оценку качества жизни в регионах и составляет рейтинг. Для этого разработан региональный социальный стандарт, включающий значимые для людей услуги. Он одобрен комиссией Госсовета и рекомендован к внедрению в субъектах. По словам Чупшевой, обозначены 50 наиболее важных жизненных ситуаций, по которым предлагается алгоритм решения. Кроме того, регионам рекомендовано создавать советы по качеству жизни и институты региональных уполномоченных.
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«
"Порядка 20 жизненных ситуаций уже отработаны с регионами как системные решения. Например, была отработана ситуация возвращения участников СВО в мирную жизнь... У нас очень много мер поддержки федерального и регионального уровня, обычному человеку трудно разобраться. Одна из лучших первых практик, как раз, Новгородской области – навигатор мер социальной поддержки, который мы рекомендуем всем регионам", – рассказала Чупшева.
По ее словам, АСИ фиксирует рост удовлетворенности на 25 процентов социальными, медицинскими и образовательными услугами среди населения. А больше половины регионов улучшили свои интегральные индексы.
«
"Новгородская область - в числе регионов, которые улучшили свои показатели по рейтингу качества жизни. По сравнению с 2022 годом показали динамику по большинству показателей", - уточнила Чупшева.
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