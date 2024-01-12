Рейтинг@Mail.ru
Глава АСИ: Новгородский навигатор мер соцподдержки — одна из лучших практик - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/sotspodderzhka-1921054041.html
Глава АСИ: Новгородский навигатор мер соцподдержки — одна из лучших практик
Глава АСИ: Новгородский навигатор мер соцподдержки — одна из лучших практик - РИА Новости, 12.01.2024
Глава АСИ: Новгородский навигатор мер соцподдержки — одна из лучших практик
Агентство стратегических инициатив рекомендует другим регионам навигатор мер социальной поддержки Новгородской области как одну из лучших практик, рассказала... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T20:47
2024-01-12T20:47
общество
новгородская область
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921055832_0:67:1776:1066_1920x0_80_0_0_6a0ef31c6ceb790477e99242648622b3.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив рекомендует другим регионам навигатор мер социальной поддержки Новгородской области как одну из лучших практик, рассказала глава АСИ Светлана Чупшева. Региональный социальный стандарт обсуждался в пятницу на заседании комиссии Госсовета по соцполитике. АСИ ежегодно проводит оценку качества жизни в регионах и составляет рейтинг. Для этого разработан региональный социальный стандарт, включающий значимые для людей услуги. Он одобрен комиссией Госсовета и рекомендован к внедрению в субъектах. По словам Чупшевой, обозначены 50 наиболее важных жизненных ситуаций, по которым предлагается алгоритм решения. Кроме того, регионам рекомендовано создавать советы по качеству жизни и институты региональных уполномоченных. "Порядка 20 жизненных ситуаций уже отработаны с регионами как системные решения. Например, была отработана ситуация возвращения участников СВО в мирную жизнь... У нас очень много мер поддержки федерального и регионального уровня, обычному человеку трудно разобраться. Одна из лучших первых практик, как раз, Новгородской области – навигатор мер социальной поддержки, который мы рекомендуем всем регионам", – рассказала Чупшева. По ее словам, АСИ фиксирует рост удовлетворенности на 25 процентов социальными, медицинскими и образовательными услугами среди населения. А больше половины регионов улучшили свои интегральные индексы. "Новгородская область - в числе регионов, которые улучшили свои показатели по рейтингу качества жизни. По сравнению с 2022 годом показали динамику по большинству показателей", - уточнила Чупшева.
https://ria.ru/20240112/postroit-1921042303.html
https://ria.ru/20240112/velikiy_novgorod-1920974342.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921055832_86:0:1665:1184_1920x0_80_0_0_ee36f4e3990ef86e527d937c9bd3e683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новгородская область, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Новгородская область, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Глава АСИ: Новгородский навигатор мер соцподдержки — одна из лучших практик

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив рекомендует другим регионам навигатор мер социальной поддержки Новгородской области как одну из лучших практик, рассказала глава АСИ Светлана Чупшева.
Региональный социальный стандарт обсуждался в пятницу на заседании комиссии Госсовета по соцполитике. АСИ ежегодно проводит оценку качества жизни в регионах и составляет рейтинг. Для этого разработан региональный социальный стандарт, включающий значимые для людей услуги. Он одобрен комиссией Госсовета и рекомендован к внедрению в субъектах. По словам Чупшевой, обозначены 50 наиболее важных жизненных ситуаций, по которым предлагается алгоритм решения. Кроме того, регионам рекомендовано создавать советы по качеству жизни и институты региональных уполномоченных.
ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
ВЭБ.РФ предлагает построить на Валдае туркомплекс и крупный спа-центр
Вчера, 19:30
«
"Порядка 20 жизненных ситуаций уже отработаны с регионами как системные решения. Например, была отработана ситуация возвращения участников СВО в мирную жизнь... У нас очень много мер поддержки федерального и регионального уровня, обычному человеку трудно разобраться. Одна из лучших первых практик, как раз, Новгородской области – навигатор мер социальной поддержки, который мы рекомендуем всем регионам", – рассказала Чупшева.
По ее словам, АСИ фиксирует рост удовлетворенности на 25 процентов социальными, медицинскими и образовательными услугами среди населения. А больше половины регионов улучшили свои интегральные индексы.
«
"Новгородская область - в числе регионов, которые улучшили свои показатели по рейтингу качества жизни. По сравнению с 2022 годом показали динамику по большинству показателей", - уточнила Чупшева.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
ВЭБ и АСИ рассмотрят "Сильные идеи для нового времени" в Великом Новгороде
Вчера, 16:09
 
ОбществоНовгородская областьСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала