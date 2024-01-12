https://ria.ru/20240112/soledar-1920894075.html

Пушилин пообещал, что Соледар обязательно возродится

Пушилин пообещал, что Соледар обязательно возродится - РИА Новости, 12.01.2024

Пушилин пообещал, что Соледар обязательно возродится

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что Соледар обязательно возродится к жизни и продолжит свое развитие как центр соляной промышленности. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:59

2024-01-12T11:59

2024-01-12T11:59

специальная военная операция на украине

соледар

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

безопасность

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что Соледар обязательно возродится к жизни и продолжит свое развитие как центр соляной промышленности. Минобороны РФ сообщило о завершении освобождения Соледара 12 января прошлого года. "В бессильной злобе враг не дает приступить к разминированию и восстановлению города, ежедневно нанося хаотичные удары. Но я уверен, что мы обязательно возродим к жизни Соледар, и в нем вырастут новые кварталы, заработают предприятия. Город продолжит свое развитие как центр соляной промышленности", - заявил глава республики. Пушилин подчеркнул, что освобождение Соледара стало знаковым событием для региона, для дальнейшего продвижения российской армии и освобождения исконно русских территорий в рамках задач по выходу к административным границам ДНР. Он также напомнил, что добыча каменной соли в городе была главным видом деятельности с XVII века, а во времена СССР градообразующее предприятие "Артемсоль" являлось одним из крупнейших предприятий в этой отрасли добычи и производства. "Соляные шахты обязательно снова заработают. С нами вся Россия – город будет жить", - резюмировал Пушилин.

https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html

https://ria.ru/20231227/marinka-1918494095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

соледар, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, безопасность, ситуация в днр и лнр