https://ria.ru/20240112/soledar-1920894075.html
Пушилин пообещал, что Соледар обязательно возродится
Пушилин пообещал, что Соледар обязательно возродится - РИА Новости, 12.01.2024
Пушилин пообещал, что Соледар обязательно возродится
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что Соледар обязательно возродится к жизни и продолжит свое развитие как центр соляной промышленности. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:59
2024-01-12T11:59
2024-01-12T11:59
специальная военная операция на украине
соледар
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что Соледар обязательно возродится к жизни и продолжит свое развитие как центр соляной промышленности. Минобороны РФ сообщило о завершении освобождения Соледара 12 января прошлого года. "В бессильной злобе враг не дает приступить к разминированию и восстановлению города, ежедневно нанося хаотичные удары. Но я уверен, что мы обязательно возродим к жизни Соледар, и в нем вырастут новые кварталы, заработают предприятия. Город продолжит свое развитие как центр соляной промышленности", - заявил глава республики. Пушилин подчеркнул, что освобождение Соледара стало знаковым событием для региона, для дальнейшего продвижения российской армии и освобождения исконно русских территорий в рамках задач по выходу к административным границам ДНР. Он также напомнил, что добыча каменной соли в городе была главным видом деятельности с XVII века, а во времена СССР градообразующее предприятие "Артемсоль" являлось одним из крупнейших предприятий в этой отрасли добычи и производства. "Соляные шахты обязательно снова заработают. С нами вся Россия – город будет жить", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
https://ria.ru/20231227/marinka-1918494095.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин пообещал, что Соледар обязательно возродится
Пушилин: Соледар снова будет развиваться как центр соляной промышленности