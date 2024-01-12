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Пушилин пообещал, что Соледар обязательно возродится - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/soledar-1920894075.html
Пушилин пообещал, что Соледар обязательно возродится
Пушилин пообещал, что Соледар обязательно возродится - РИА Новости, 12.01.2024
Пушилин пообещал, что Соледар обязательно возродится
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что Соледар обязательно возродится к жизни и продолжит свое развитие как центр соляной промышленности. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:59
2024-01-12T11:59
специальная военная операция на украине
соледар
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
безопасность
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что Соледар обязательно возродится к жизни и продолжит свое развитие как центр соляной промышленности. Минобороны РФ сообщило о завершении освобождения Соледара 12 января прошлого года. "В бессильной злобе враг не дает приступить к разминированию и восстановлению города, ежедневно нанося хаотичные удары. Но я уверен, что мы обязательно возродим к жизни Соледар, и в нем вырастут новые кварталы, заработают предприятия. Город продолжит свое развитие как центр соляной промышленности", - заявил глава республики. Пушилин подчеркнул, что освобождение Соледара стало знаковым событием для региона, для дальнейшего продвижения российской армии и освобождения исконно русских территорий в рамках задач по выходу к административным границам ДНР. Он также напомнил, что добыча каменной соли в городе была главным видом деятельности с XVII века, а во времена СССР градообразующее предприятие "Артемсоль" являлось одним из крупнейших предприятий в этой отрасли добычи и производства. "Соляные шахты обязательно снова заработают. С нами вся Россия – город будет жить", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
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соледар
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соледар, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин пообещал, что Соледар обязательно возродится

Пушилин: Соледар снова будет развиваться как центр соляной промышленности

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРазрушенное жилое здание в Соледаре
Разрушенное жилое здание в Соледаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенное жилое здание в Соледаре. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что Соледар обязательно возродится к жизни и продолжит свое развитие как центр соляной промышленности.
Минобороны РФ сообщило о завершении освобождения Соледара 12 января прошлого года.
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"В бессильной злобе враг не дает приступить к разминированию и восстановлению города, ежедневно нанося хаотичные удары. Но я уверен, что мы обязательно возродим к жизни Соледар, и в нем вырастут новые кварталы, заработают предприятия. Город продолжит свое развитие как центр соляной промышленности", - заявил глава республики. Пушилин подчеркнул, что освобождение Соледара стало знаковым событием для региона, для дальнейшего продвижения российской армии и освобождения исконно русских территорий в рамках задач по выходу к административным границам ДНР.
Он также напомнил, что добыча каменной соли в городе была главным видом деятельности с XVII века, а во времена СССР градообразующее предприятие "Артемсоль" являлось одним из крупнейших предприятий в этой отрасли добычи и производства.
"Соляные шахты обязательно снова заработают. С нами вся Россия – город будет жить", - резюмировал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеСоледарДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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