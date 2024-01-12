https://ria.ru/20240112/sochi-1920975756.html

В Сочи из-за непогоды закрыли пляжи и часть горнолыжных трасс

В Сочи из-за непогоды закрыли пляжи и часть горнолыжных трасс - РИА Новости, 12.01.2024

В Сочи из-за непогоды закрыли пляжи и часть горнолыжных трасс

Горный курорт "Красная Поляна" закрывает часть трасс для катания с обеда из-за снегопадов и лавинной опасности, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:10

2024-01-12T16:10

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СОЧИ, 12 янв – РИА Новости. Горный курорт "Красная Поляна" закрывает часть трасс для катания с обеда из-за снегопадов и лавинной опасности, сообщили в пресс-службе компании. "Трассы Первый снег, Цирк-2, Восточная (от 2300 до 2050м), Аибга, Панорама, Струна, Снежная будут закрыты в 11.30 согласно лавинному бюллетеню", – говорится в телеграм-канале курорта "Красная Поляна". О закрытии трасс в связи с погодными условиями сообщили курорты "Роза Хутор" и "Газпром". Из-за лавинной опасности на курорте "Роза Хутор" недоступны для катания трассы Змейка и Лабиринт, подъемник Сказка, трассы от 1800, верхняя часть Б-52, Южный склон. Приостановка работы трасс также была осуществлена на курорте "Газпром". "В связи с повышением лавинной опасности на "Альпике" закрываем 11 трассу с 9.30, трассы 10 и 13 с 12.00", – уточняют в телеграм-канале курорта. В Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В течение трех дней на курорте прогнозируют ливни, снег, ветер, шторм в море, снегопады в горах, понижение температуры воздуха. По информации мэра Сочи Алексея Копайгородского, в готовность приведены более тысячи рабочих и 400 единиц техники, круглосуточно работает оперативный штаб. Как передает корреспондент РИА Новости, в Сочи всю ночь шли ливни и град в предгорных районах. Сейчас небольшие дожди продолжаются, температура воздуха держится в пределах 5-7 градусов тепла. В прибрежной зоне наблюдается сильный ветер, в море – шторм, все городские пляжи вдоль Приморской набережной закрыты для прогулок, находиться у воды небезопасно, об этом сигнализируют флаги красного цвета.

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