https://ria.ru/20240112/sobaki-1920896405.html

СК завел дело после нападения бездомных собак на школьника в Омске

СК завел дело после нападения бездомных собак на школьника в Омске - РИА Новости, 12.01.2024

СК завел дело после нападения бездомных собак на школьника в Омске

Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения бездомных собак на школьника в Омске, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:06

2024-01-12T12:06

2024-01-12T12:07

происшествия

омск

россия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 12 янв - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения бездомных собак на школьника в Омске, сообщило региональное СУСК РФ. Нападение на ребенка произошло около 12.00 (9.00 мск) возле дома на улице Мельничная 58 "в" в Омске. В соцсетях появилось видео. Несколько собак напали на 8-летнего мальчика, который шел в школу, повалили его и причинили ему телесные повреждения. На помощь ребенку пришёл проходящий мимо мужчина. "Следственным управлением СК России по Омской области по информации, размещенной в СМИ и соцсетях, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "халатность", по факту нападения на ребенка бродячих собак", - сообщили в следственном управлении. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и виновных должностных лиц.

https://ria.ru/20240112/sobaka-1920877840.html

https://ria.ru/20240109/proisshestvie-1920295390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)