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СК завел дело после нападения бездомных собак на школьника в Омске - РИА Новости, 12.01.2024
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12:06 12.01.2024 (обновлено: 12:07 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/sobaki-1920896405.html
СК завел дело после нападения бездомных собак на школьника в Омске
СК завел дело после нападения бездомных собак на школьника в Омске - РИА Новости, 12.01.2024
СК завел дело после нападения бездомных собак на школьника в Омске
Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения бездомных собак на школьника в Омске, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:06
2024-01-12T12:07
происшествия
омск
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 12 янв - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения бездомных собак на школьника в Омске, сообщило региональное СУСК РФ. Нападение на ребенка произошло около 12.00 (9.00 мск) возле дома на улице Мельничная 58 "в" в Омске. В соцсетях появилось видео. Несколько собак напали на 8-летнего мальчика, который шел в школу, повалили его и причинили ему телесные повреждения. На помощь ребенку пришёл проходящий мимо мужчина. "Следственным управлением СК России по Омской области по информации, размещенной в СМИ и соцсетях, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "халатность", по факту нападения на ребенка бродячих собак", - сообщили в следственном управлении. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и виновных должностных лиц.
https://ria.ru/20240112/sobaka-1920877840.html
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происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после нападения бездомных собак на школьника в Омске

СК завел дело о халатности после нападения бездомных собак на школьника в Омске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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ОМСК, 12 янв - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения бездомных собак на школьника в Омске, сообщило региональное СУСК РФ.
Нападение на ребенка произошло около 12.00 (9.00 мск) возле дома на улице Мельничная 58 "в" в Омске. В соцсетях появилось видео. Несколько собак напали на 8-летнего мальчика, который шел в школу, повалили его и причинили ему телесные повреждения. На помощь ребенку пришёл проходящий мимо мужчина.
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В Краснодаре собака напала на ребенка в лифте
Вчера, 10:55
"Следственным управлением СК России по Омской области по информации, размещенной в СМИ и соцсетях, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "халатность", по факту нападения на ребенка бродячих собак", - сообщили в следственном управлении.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и виновных должностных лиц.
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