https://ria.ru/20240112/sobaki-1920880865.html
СК проведет проверку после нападения стаи собак на ребенка в Омске
СК проведет проверку после нападения стаи собак на ребенка в Омске - РИА Новости, 12.01.2024
СК проведет проверку после нападения стаи собак на ребенка в Омске
Омские следователи проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором стая собак нападает на мальчика, рассказали в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:03
2024-01-12T11:03
2024-01-12T11:04
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ОМСК, 12 янв - РИА Новости. Омские следователи проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором стая собак нападает на мальчика, рассказали в пресс-службе СУСК по региону. В социальных сетях появились видео, на котором стая из нескольких бродячих собак гонится за ребенком, идущим по улице. По информации автора видео, школьник шел на уроки в районе Старый Кировск, когда на него напали бродячие псы. Видно, что ребенка повалили, после чего ему на помощь пришел прохожий. "Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в СМИ и соцсетях, о том, что 11 января во дворе многоэтажного дома на улице Мельничная в Омске на ребенка напали бродячие собаки", - сообщили в пресс-службе. В ходе проверки выяснят обстоятельства произошедшего и дадут оценку ответственным лицам. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Также проверку случившегося организовала омская прокуратура, о чем сообщается в соответствующем пресс-релизе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проведет проверку после нападения стаи собак на ребенка в Омске
Омские следователи проведут проверку после нападения стаи собак на ребенка
ОМСК, 12 янв - РИА Новости. Омские следователи проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором стая собак нападает на мальчика, рассказали в пресс-службе СУСК по региону.
В социальных сетях появились видео, на котором стая из нескольких бродячих собак гонится за ребенком, идущим по улице. По информации автора видео, школьник шел на уроки в районе Старый Кировск, когда на него напали бродячие псы. Видно, что ребенка повалили, после чего ему на помощь пришел прохожий.
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"Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в СМИ и соцсетях, о том, что 11 января во дворе многоэтажного дома на улице Мельничная в Омске на ребенка напали бродячие собаки", - сообщили в пресс-службе.
В ходе проверки выяснят обстоятельства произошедшего и дадут оценку ответственным лицам. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Также проверку случившегося организовала омская прокуратура, о чем сообщается в соответствующем пресс-релизе.