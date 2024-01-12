https://ria.ru/20240112/sobaki-1920880865.html

СК проведет проверку после нападения стаи собак на ребенка в Омске

СК проведет проверку после нападения стаи собак на ребенка в Омске - РИА Новости, 12.01.2024

СК проведет проверку после нападения стаи собак на ребенка в Омске

Омские следователи проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором стая собак нападает на мальчика, рассказали в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:03

2024-01-12T11:03

2024-01-12T11:04

происшествия

россия

омская область

омск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

ОМСК, 12 янв - РИА Новости. Омские следователи проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором стая собак нападает на мальчика, рассказали в пресс-службе СУСК по региону. В социальных сетях появились видео, на котором стая из нескольких бродячих собак гонится за ребенком, идущим по улице. По информации автора видео, школьник шел на уроки в районе Старый Кировск, когда на него напали бродячие псы. Видно, что ребенка повалили, после чего ему на помощь пришел прохожий. "Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в СМИ и соцсетях, о том, что 11 января во дворе многоэтажного дома на улице Мельничная в Омске на ребенка напали бродячие собаки", - сообщили в пресс-службе. В ходе проверки выяснят обстоятельства произошедшего и дадут оценку ответственным лицам. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Также проверку случившегося организовала омская прокуратура, о чем сообщается в соответствующем пресс-релизе.

https://ria.ru/20240112/sobaka-1920877840.html

россия

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)