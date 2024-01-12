https://ria.ru/20240112/sobaka-1920983736.html

Жителя Кирова осудят за гибель собаки, которую он приревновал к подруге

Жителя Кирова осудят за гибель собаки, которую он приревновал к подруге - РИА Новости, 12.01.2024

Жителя Кирова осудят за гибель собаки, которую он приревновал к подруге

Житель Кирова, приревновавший своего йоркширского терьера к подруге и избивший его до смерти, предстанет перед судом, сообщило МВД региона. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:27

2024-01-12T16:27

2024-01-12T16:27

происшествия

киров

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Житель Кирова, приревновавший своего йоркширского терьера к подруге и избивший его до смерти, предстанет перед судом, сообщило МВД региона. Установлено, что в середине сентября житель Кирова в своей квартире нанес несколько сильных ударов принадлежащей ему собаке породы йоркширский терьер. Вскрытие показало, что гибель наступила в результате получения несовместимых с жизнью травм. "Дознаватель выяснил, что у мужчины участились конфликты с его сожительницей, причиной которых он видел именно собаку. Обвиняемому не нравилось, что принадлежавшее ему домашнее животное боялось его и постоянно находилось с женщиной. В результате очередной ссоры на почве ревности питомца к сожительнице обвиняемый решился на расправу", - говорится в сообщении. В отношении 30-летнего кировчанина было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). С утвержденным прокурором обвинительным актом оно передано в суд.

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происшествия, киров, россия