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Жителя Кирова осудят за гибель собаки, которую он приревновал к подруге - РИА Новости, 12.01.2024
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16:27 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/sobaka-1920983736.html
Жителя Кирова осудят за гибель собаки, которую он приревновал к подруге
Жителя Кирова осудят за гибель собаки, которую он приревновал к подруге - РИА Новости, 12.01.2024
Жителя Кирова осудят за гибель собаки, которую он приревновал к подруге
Житель Кирова, приревновавший своего йоркширского терьера к подруге и избивший его до смерти, предстанет перед судом, сообщило МВД региона. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:27
2024-01-12T16:27
происшествия
киров
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Житель Кирова, приревновавший своего йоркширского терьера к подруге и избивший его до смерти, предстанет перед судом, сообщило МВД региона. Установлено, что в середине сентября житель Кирова в своей квартире нанес несколько сильных ударов принадлежащей ему собаке породы йоркширский терьер. Вскрытие показало, что гибель наступила в результате получения несовместимых с жизнью травм. "Дознаватель выяснил, что у мужчины участились конфликты с его сожительницей, причиной которых он видел именно собаку. Обвиняемому не нравилось, что принадлежавшее ему домашнее животное боялось его и постоянно находилось с женщиной. В результате очередной ссоры на почве ревности питомца к сожительнице обвиняемый решился на расправу", - говорится в сообщении. В отношении 30-летнего кировчанина было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). С утвержденным прокурором обвинительным актом оно передано в суд.
https://ria.ru/20240112/vykinuli-1920903500.html
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происшествия, киров, россия
Происшествия, Киров, Россия
Жителя Кирова осудят за гибель собаки, которую он приревновал к подруге

Жителя Кирова осудят за гибель терьера, которую он приревновал к своей подруге

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПолицейские у фургона
Полицейские у фургона - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Житель Кирова, приревновавший своего йоркширского терьера к подруге и избивший его до смерти, предстанет перед судом, сообщило МВД региона.
Установлено, что в середине сентября житель Кирова в своей квартире нанес несколько сильных ударов принадлежащей ему собаке породы йоркширский терьер. Вскрытие показало, что гибель наступила в результате получения несовместимых с жизнью травм.
«
"Дознаватель выяснил, что у мужчины участились конфликты с его сожительницей, причиной которых он видел именно собаку. Обвиняемому не нравилось, что принадлежавшее ему домашнее животное боялось его и постоянно находилось с женщиной. В результате очередной ссоры на почве ревности питомца к сожительнице обвиняемый решился на расправу", - говорится в сообщении.
В отношении 30-летнего кировчанина было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). С утвержденным прокурором обвинительным актом оно передано в суд.
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