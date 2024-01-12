https://ria.ru/20240112/snaryady-1920989545.html

"Посмотрите сами": украинский политик сделал шокирующее заявление о России

"Посмотрите сами": украинский политик сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 12.01.2024

"Посмотрите сами": украинский политик сделал шокирующее заявление о России

На Украине лгут о дефиците снарядов в России, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика новин". РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:38

2024-01-12T16:38

2024-01-12T16:38

в мире

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украина

артемовск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Украине лгут о дефиците снарядов в России, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика новин"."Вы знаете, у нас говорили, что у россиян снарядный голод. Я предлагаю им поехать в Артемовск и самим посмотреть, какой там у них снарядный голод", — возмутился он.Лапин также подчеркнул, что в ВСУ наблюдается тяжелейшая нехватка оружия, в частности противотанкового.В декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.

https://ria.ru/20240112/udary-1920960365.html

https://ria.ru/20240112/prodvizhenie-1920935156.html

россия

украина

артемовск

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в мире, россия, украина, артемовск, вооруженные силы украины