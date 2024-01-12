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"Посмотрите сами": украинский политик сделал шокирующее заявление о России
"Посмотрите сами": украинский политик сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 12.01.2024
"Посмотрите сами": украинский политик сделал шокирующее заявление о России
На Украине лгут о дефиците снарядов в России, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика новин". РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:38
2024-01-12T16:38
2024-01-12T16:38
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Украине лгут о дефиците снарядов в России, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика новин"."Вы знаете, у нас говорили, что у россиян снарядный голод. Я предлагаю им поехать в Артемовск и самим посмотреть, какой там у них снарядный голод", — возмутился он.Лапин также подчеркнул, что в ВСУ наблюдается тяжелейшая нехватка оружия, в частности противотанкового.В декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.
https://ria.ru/20240112/udary-1920960365.html
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в мире, россия, украина, артемовск, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Артемовск, Вооруженные силы Украины
"Посмотрите сами": украинский политик сделал шокирующее заявление о России
Экс-депутат Рады Лапин назвал ложью заявления о дефиците снарядов у России