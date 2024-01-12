https://ria.ru/20240112/shou-1921023008.html
На Кубани начали проверку после эротического шоу, на котором были дети
На Кубани начали проверку после эротического шоу, на котором были дети - РИА Новости, 12.01.2024
На Кубани начали проверку после эротического шоу, на котором были дети
Полиция на Кубани начала проверку после новогоднего шоу с присутствием детей, где актеры имитировали секс. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:57
2024-01-12T17:57
2024-01-12T17:57
россия
щербиновский район
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КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Полиция на Кубани начала проверку после новогоднего шоу с присутствием детей, где актеры имитировали секс. В сети распространилось видео с новогоднего представления, где за ширмой актеры имитируют секс. На других кадрах Дед Мороз играет свою роль на сцене без штанов. "Материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району, проводится проверка", - сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД РФ. Как уточнили РИА Новости в администрации села Шабельское, представление прошло в местном доме культуры 31 декабря, возрастной ценз "18+" был указан в афише. Но все равно зрители приходили с детьми, подтвердили в администрации Щербиновского района. По данным властей сельского поселения, все сотрудники дома культуры уволены. Кроме того, в пятницу свой пост покинул и глава Шабельского сельского поселения, причину в администрации не уточнили.
https://ria.ru/20240112/napadenie-1920859675.html
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россия, щербиновский район
Россия, Щербиновский район
На Кубани начали проверку после эротического шоу, на котором были дети
На Кубани начали проверку после эротического шоу, зрителями которого стали дети
КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Полиция на Кубани начала проверку после новогоднего шоу с присутствием детей, где актеры имитировали секс.
В сети распространилось видео с новогоднего представления, где за ширмой актеры имитируют секс. На других кадрах Дед Мороз
играет свою роль на сцене без штанов.
«
"Материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району, проводится проверка", - сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД РФ.
Как уточнили РИА Новости в администрации села Шабельское, представление прошло в местном доме культуры 31 декабря, возрастной ценз "18+" был указан в афише. Но все равно зрители приходили с детьми, подтвердили в администрации Щербиновского района. По данным властей сельского поселения, все сотрудники дома культуры уволены. Кроме того, в пятницу свой пост покинул и глава Шабельского сельского поселения, причину в администрации не уточнили.
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