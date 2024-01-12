https://ria.ru/20240112/shou-1921023008.html

На Кубани начали проверку после эротического шоу, на котором были дети

На Кубани начали проверку после эротического шоу, на котором были дети - РИА Новости, 12.01.2024

На Кубани начали проверку после эротического шоу, на котором были дети

Полиция на Кубани начала проверку после новогоднего шоу с присутствием детей, где актеры имитировали секс. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:57

2024-01-12T17:57

2024-01-12T17:57

россия

щербиновский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:116:2561:1556_1920x0_80_0_0_6b3c0ed0e1f6b56a7edc49710754b417.jpg

КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Полиция на Кубани начала проверку после новогоднего шоу с присутствием детей, где актеры имитировали секс. В сети распространилось видео с новогоднего представления, где за ширмой актеры имитируют секс. На других кадрах Дед Мороз играет свою роль на сцене без штанов. "Материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району, проводится проверка", - сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД РФ. Как уточнили РИА Новости в администрации села Шабельское, представление прошло в местном доме культуры 31 декабря, возрастной ценз "18+" был указан в афише. Но все равно зрители приходили с детьми, подтвердили в администрации Щербиновского района. По данным властей сельского поселения, все сотрудники дома культуры уволены. Кроме того, в пятницу свой пост покинул и глава Шабельского сельского поселения, причину в администрации не уточнили.

https://ria.ru/20240112/napadenie-1920859675.html

россия

щербиновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, щербиновский район