https://ria.ru/20240112/shok-1920868852.html

В Британии заявили о шоке в НАТО после ударов России по Украине

В Британии заявили о шоке в НАТО после ударов России по Украине - РИА Новости, 12.01.2024

В Британии заявили о шоке в НАТО после ударов России по Украине

Массированные удары ВС России по военным объектам на Украине вызвали шок в НАТО, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:26

2024-01-12T10:26

2024-01-12T11:36

украина

вооруженные силы рф

нато

политика

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Массированные удары ВС России по военным объектам на Украине вызвали шок в НАТО, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."За эти три недели были три серии крупных авиаударов, и они были абсолютно разрушительными, и я могу однозначно сказать, что они вызвали шок во всей НАТО", — утверждает он.По его словам, альянс поставил на Украину более трети своих зенитных ракет и одни из лучших радаров ради укрепления противовоздушной обороны страны, однако ракетные удары свели на нет все их усилия."Это вызвало шок во всем Североатлантическом альянсе, и, очевидно, внутри самой Украины, и даже сам Зеленский заявляет, что система ПВО находится на грани истощения", — резюмировал Меркурис.В Минобороны на прошлой неделе сообщили, что ВС России с начала года нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 9 января признал, что украинская армия испытывает нехватку управляемых зенитных ракет. По его словам, западные партнеры "в разы" увеличили производство боеприпасов для нужд ВСУ, но не могут покрыть текущие потребности.В Москве не раз заявляли, что поставки странами НАТО вооружений Украине ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт.

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украина, вооруженные силы рф, нато, политика