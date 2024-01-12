В Британии заявили о шоке в НАТО после ударов России по Украине
Меркурис: массированные удары ВС России по Украине вызвали шок в НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Массированные удары ВС России по военным объектам на Украине вызвали шок в НАТО, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
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"За эти три недели были три серии крупных авиаударов, и они были абсолютно разрушительными, и я могу однозначно сказать, что они вызвали шок во всей НАТО", — утверждает он.
По его словам, альянс поставил на Украину более трети своих зенитных ракет и одни из лучших радаров ради укрепления противовоздушной обороны страны, однако ракетные удары свели на нет все их усилия.
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"Это вызвало шок во всем Североатлантическом альянсе, и, очевидно, внутри самой Украины, и даже сам Зеленский заявляет, что система ПВО находится на грани истощения", — резюмировал Меркурис.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 9 января признал, что украинская армия испытывает нехватку управляемых зенитных ракет. По его словам, западные партнеры "в разы" увеличили производство боеприпасов для нужд ВСУ, но не могут покрыть текущие потребности.
В Москве не раз заявляли, что поставки странами НАТО вооружений Украине ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт.