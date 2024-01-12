https://ria.ru/20240112/serafimov-1920893531.html

Сотрудничавшего со СМИ-иноагентами журналиста Серафимова объявили в розыск

Сотрудничавшего со СМИ-иноагентами журналиста Серафимова объявили в розыск - РИА Новости, 12.01.2024

Сотрудничавшего со СМИ-иноагентами журналиста Серафимова объявили в розыск

Полиция России объявила в розыск журналиста Андрея Серафимова, сотрудничавшего с "Медузой"* и "Новой газетой. Европа" (оба издания признаны нежелательными... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:58

2024-01-12T11:58

2024-01-12T12:01

медиа - общество

происшествия

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полиция России объявила в розыск журналиста Андрея Серафимова, сотрудничавшего с "Медузой"* и "Новой газетой. Европа" (оба издания признаны нежелательными организациями), следует из базы МВД РФ. "Серафимов Андрей, 20.7.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой она привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется. В своем телеграм-канале Серафимов рассказал, что в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Журналист связал уголовное преследование с распространяемыми им призывами "не брать повесток и не ходить в военкоматы".* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240110/inoagent-1920441617.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, происшествия, россия