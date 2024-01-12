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Сотрудничавшего со СМИ-иноагентами журналиста Серафимова объявили в розыск
Сотрудничавшего со СМИ-иноагентами журналиста Серафимова объявили в розыск - РИА Новости, 12.01.2024
Сотрудничавшего со СМИ-иноагентами журналиста Серафимова объявили в розыск
Полиция России объявила в розыск журналиста Андрея Серафимова, сотрудничавшего с "Медузой"* и "Новой газетой. Европа" (оба издания признаны нежелательными... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:58
2024-01-12T11:58
2024-01-12T12:01
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полиция России объявила в розыск журналиста Андрея Серафимова, сотрудничавшего с "Медузой"* и "Новой газетой. Европа" (оба издания признаны нежелательными организациями), следует из базы МВД РФ. "Серафимов Андрей, 20.7.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой она привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется. В своем телеграм-канале Серафимов рассказал, что в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Журналист связал уголовное преследование с распространяемыми им призывами "не брать повесток и не ходить в военкоматы".* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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РИА Новости
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медиа - общество, происшествия, россия
Медиа - Общество, Происшествия, Россия
Сотрудничавшего со СМИ-иноагентами журналиста Серафимова объявили в розыск
МВД объявило в розыск экс-главу регионального аппарата МГЕР Андрея Серафимова
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полиция России объявила в розыск журналиста Андрея Серафимова, сотрудничавшего с "Медузой"* и "Новой газетой. Европа" (оба издания признаны нежелательными организациями), следует из базы МВД РФ.
"Серафимов Андрей, 20.7.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Уголовная статья, по которой она привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется.
В своем телеграм-канале Серафимов рассказал, что в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).
Журналист связал уголовное преследование с распространяемыми им призывами "не брать повесток и не ходить в военкоматы".
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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