https://ria.ru/20240112/semena-1920844241.html

Абрамченко рассказала о локализации производства семян в России

Абрамченко рассказала о локализации производства семян в России - РИА Новости, 12.01.2024

Абрамченко рассказала о локализации производства семян в России

Европейский бизнес готов локализовать в РФ производство семян по новым правилам и в целом продолжать взаимодействие с Россией, но западные политики ему мешают,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T04:42

2024-01-12T04:42

2024-01-12T04:42

экономика

россия

виктория абрамченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785002331_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_77f214bb65697a52e8420dc16f2c15cd.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Европейский бизнес готов локализовать в РФ производство семян по новым правилам и в целом продолжать взаимодействие с Россией, но западные политики ему мешают, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. В июне Абрамченко рассказывала в интервью РИА Новости, что российские власти встречались с европейским бизнесом, обсуждали с ним возможность закрытия российского рынка для иностранных производителей семян и объясняли правила локализации таких производств в РФ. "Документ вышел, он предусматривает, что даже западные технологии, существующие, апробированные, с гарантированным качеством должны быть реализованы на российской земле... Европейский бизнес был у меня, они были готовы. Важно для них было именно прозрачное и устойчивое регулирование", - ответила она на вопрос, на каком этапе находятся сейчас переговоры. Вице-премьер подчеркнула, что, несмотря на геополитическую обстановку, "бизнес живет по другим законам". "Президент неоднократно подчеркивал, что мы продолжаем контакты с западными инвесторами, с теми, кто хочет строить честные, взаимовыгодные отношения. Но западные политические силы, конечно, играют против себя и своего же бизнеса", - добавила вице-премьер. Она также отметила рост отечественного производства семян - к 2030 году доля российской продукции в этом секторе по основным культурам должна достигать 75%, напомнила она. "Этот показатель уже достигнут по пшенице - и яровой, и озимой, по рису вообще 95%. Хуже всего дела обстоят с картофелем и сахарной свеклой. По картофелю в текущем году отечественных семян было 9%, по сахарной свекле – 2,5%", - отметила Абрамченко. При этом она подчеркнула, что, согласно прогнозу, доля отечественных семян сахарной свеклы и картофеля к 2030 году достигнет 50%. Вице-премьер добавила, что в этом вопросе Россия придерживается мнения о полной независимости от импорта. "Гораздо спокойнее и комфортнее, когда семена собственные, удобрения – собственные, достаточно пахотных земель и своя техника. Если все средства производства есть, обеспечивается продовольственная безопасность своей страны. Это ключевой момент", - заключила она.

https://ria.ru/20240112/zerno-1920839771.html

https://ria.ru/20240111/tyulpany-1920651793.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, виктория абрамченко