https://ria.ru/20240112/sboy-1921049274.html

"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома

"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома - РИА Новости, 12.01.2024

"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома

Устройства умного дома "Яндекса" работают в штатном режиме после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T20:10

2024-01-12T20:10

2024-01-12T20:12

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Устройства умного дома "Яндекса" работают в штатном режиме после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в пятницу ряд пользователей умного дома "Яндекса" столкнулись с кратковременными сложностями с управлением устройствами. В частности, как выяснил корреспондент агентства, устройства не подключались к приложению "Умный дом с Алисой". Согласно данным сайта Downradar, проблема наблюдалась во всех регионах России."У некоторых пользователей возникали кратковременные сложности в управлении устройствами умного дома. На текущий момент все устройства работают в штатном режиме", - прокомментировали в пресс-службе.

https://ria.ru/20231128/yandeks-1912306576.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, яндекс, технологии, россия