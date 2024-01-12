Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 12.01.2024 (обновлено: 20:12 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/sboy-1921049274.html
"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома
"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома - РИА Новости, 12.01.2024
"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома
Устройства умного дома "Яндекса" работают в штатном режиме после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T20:10
2024-01-12T20:12
общество
яндекс
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62e5bca584a9276e8e6ab5bd67b4638f.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Устройства умного дома "Яндекса" работают в штатном режиме после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в пятницу ряд пользователей умного дома "Яндекса" столкнулись с кратковременными сложностями с управлением устройствами. В частности, как выяснил корреспондент агентства, устройства не подключались к приложению "Умный дом с Алисой". Согласно данным сайта Downradar, проблема наблюдалась во всех регионах России."У некоторых пользователей возникали кратковременные сложности в управлении устройствами умного дома. На текущий момент все устройства работают в штатном режиме", - прокомментировали в пресс-службе.
https://ria.ru/20231128/yandeks-1912306576.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c055093944736f3f97ed130e70ef6e52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, яндекс, технологии, россия
Общество, Яндекс, Технологии, Россия
"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома

"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома после кратковременного сбоя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Офис российской интернет-компании "Яндекс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Устройства умного дома "Яндекса" работают в штатном режиме после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в пятницу ряд пользователей умного дома "Яндекса" столкнулись с кратковременными сложностями с управлением устройствами. В частности, как выяснил корреспондент агентства, устройства не подключались к приложению "Умный дом с Алисой". Согласно данным сайта Downradar, проблема наблюдалась во всех регионах России.
«
"У некоторых пользователей возникали кратковременные сложности в управлении устройствами умного дома. На текущий момент все устройства работают в штатном режиме", - прокомментировали в пресс-службе.
Курьер Яндекс Лавки - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Пользователи "Яндекс Лавки" теперь могут делать совместные покупки
28 ноября 2023, 11:21
 
ОбществоЯндексТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала