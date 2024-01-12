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"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома
"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома - РИА Новости, 12.01.2024
"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома
Устройства умного дома "Яндекса" работают в штатном режиме после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T20:10
2024-01-12T20:10
2024-01-12T20:12
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Устройства умного дома "Яндекса" работают в штатном режиме после кратковременного сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в пятницу ряд пользователей умного дома "Яндекса" столкнулись с кратковременными сложностями с управлением устройствами. В частности, как выяснил корреспондент агентства, устройства не подключались к приложению "Умный дом с Алисой". Согласно данным сайта Downradar, проблема наблюдалась во всех регионах России."У некоторых пользователей возникали кратковременные сложности в управлении устройствами умного дома. На текущий момент все устройства работают в штатном режиме", - прокомментировали в пресс-службе.
https://ria.ru/20231128/yandeks-1912306576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, яндекс, технологии, россия
Общество, Яндекс, Технологии, Россия
"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома
"Яндекс" восстановил работу устройств умного дома после кратковременного сбоя