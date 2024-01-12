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Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома "Яндекса" - РИА Новости, 12.01.2024
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19:28 12.01.2024 (обновлено: 19:33 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/sboi-1921041737.html
Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома "Яндекса"
Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома "Яндекса" - РИА Новости, 12.01.2024
Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома "Яндекса"
Ряд пользователей умного дома "Яндекса" столкнулись с кратковременными сложностями с управлением устройствами, специалисты работают над их устранением,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:28
2024-01-12T19:33
общество
технологии
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ряд пользователей умного дома "Яндекса" столкнулись с кратковременными сложностями с управлением устройствами, специалисты работают над их устранением, прокомментировали РИА Новости в компании.В частности, как выяснил корреспондент агентства, устройства не подключаются к приложению "Умный дом с Алисой". "У ряда пользователей возникают кратковременные сложности с управлением устройствами умного дома "Яндекса". Наши специалисты уже работают над их устранением", - сказали в компании.На сайте Downradar пользователи также отмечают сбои в работе умного дома, проблема наблюдается во всех регионах России. Первые сообщения появились около 18.00 мск. По данным на 19.00 мск зафиксировано 242 отчета о сбоях.
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общество, технологии, яндекс, россия
Общество, Технологии, Яндекс, Россия
Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома "Яндекса"

Пользователи жалуются на сбои в управлении устройствами умного дома "Яндекса"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип "Яндекса"
Логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Логотип "Яндекса". Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ряд пользователей умного дома "Яндекса" столкнулись с кратковременными сложностями с управлением устройствами, специалисты работают над их устранением, прокомментировали РИА Новости в компании.
В частности, как выяснил корреспондент агентства, устройства не подключаются к приложению "Умный дом с Алисой".
«
"У ряда пользователей возникают кратковременные сложности с управлением устройствами умного дома "Яндекса". Наши специалисты уже работают над их устранением", - сказали в компании.
На сайте Downradar пользователи также отмечают сбои в работе умного дома, проблема наблюдается во всех регионах России. Первые сообщения появились около 18.00 мск. По данным на 19.00 мск зафиксировано 242 отчета о сбоях.
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