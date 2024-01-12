https://ria.ru/20240112/sboi-1921041737.html

Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома "Яндекса"

Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома "Яндекса" - РИА Новости, 12.01.2024

Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома "Яндекса"

Ряд пользователей умного дома "Яндекса" столкнулись с кратковременными сложностями с управлением устройствами, специалисты работают над их устранением,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:28

2024-01-12T19:28

2024-01-12T19:33

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ряд пользователей умного дома "Яндекса" столкнулись с кратковременными сложностями с управлением устройствами, специалисты работают над их устранением, прокомментировали РИА Новости в компании.В частности, как выяснил корреспондент агентства, устройства не подключаются к приложению "Умный дом с Алисой". "У ряда пользователей возникают кратковременные сложности с управлением устройствами умного дома "Яндекса". Наши специалисты уже работают над их устранением", - сказали в компании.На сайте Downradar пользователи также отмечают сбои в работе умного дома, проблема наблюдается во всех регионах России. Первые сообщения появились около 18.00 мск. По данным на 19.00 мск зафиксировано 242 отчета о сбоях.

https://ria.ru/20231128/yandeks-1912306576.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, яндекс, россия