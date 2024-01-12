https://ria.ru/20240112/sboi-1921041737.html
Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома "Яндекса"
Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома "Яндекса" - РИА Новости, 12.01.2024
Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома "Яндекса"
Ряд пользователей умного дома "Яндекса" столкнулись с кратковременными сложностями с управлением устройствами, специалисты работают над их устранением,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:28
2024-01-12T19:28
2024-01-12T19:33
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ряд пользователей умного дома "Яндекса" столкнулись с кратковременными сложностями с управлением устройствами, специалисты работают над их устранением, прокомментировали РИА Новости в компании.В частности, как выяснил корреспондент агентства, устройства не подключаются к приложению "Умный дом с Алисой". "У ряда пользователей возникают кратковременные сложности с управлением устройствами умного дома "Яндекса". Наши специалисты уже работают над их устранением", - сказали в компании.На сайте Downradar пользователи также отмечают сбои в работе умного дома, проблема наблюдается во всех регионах России. Первые сообщения появились около 18.00 мск. По данным на 19.00 мск зафиксировано 242 отчета о сбоях.
https://ria.ru/20231128/yandeks-1912306576.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, яндекс, россия
Общество, Технологии, Яндекс, Россия
Пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома "Яндекса"
Пользователи жалуются на сбои в управлении устройствами умного дома "Яндекса"